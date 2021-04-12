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Около 10 тыс. призывников в Беларуси отправят в армию

12.04.2021 10:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Около 10 тыс призывников планируется к оправке на укомплектование Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований в рамках весеннего призыва, сообщило Минобороны.

Согласно информации, отправка в войска нового пополнения начнется с 14 мая, военная присяга состоится 12 июня.

"На службу в резерве будут призваны студенты белорусских вузов сельскохозяйственного профиля, изъявившие желание пройти такую службу", - комментирует министерство особенности очередного призыва.

 
 
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Около 10 тыс призывников планируется к оправке на укомплектование Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований в рамках весеннего...
 
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