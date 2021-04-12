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Бразильцы строят еще одну статую Христа – и она будет выше прежней
12.04.2021 11:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Строители уже установили голову Спасителя — смотрите потрясающие фото грандиозной высотной стройки на Sputnik Беларусь.
Работа над новой статуей, которая третьей по высоте статуей Христа в мире, идет уже два года. Стоимость проекта - около триста пятидесяти тясяч долларов.
Высота статуи будет составлять 43 м с пьедесталом, размах рук — 36 м. Также планируется установить лифт, который будет доставлять туристов на смотровую площадку на высоте 40 м в районе груди Христа.
Интересно, что самый высокий монумент Иисуса Христа установлен в Индонезии (52,55 м), второй по величине — в Польше (52,5 м).
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Новую статую Христа, которая будет выше знаменитой статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, строят в городе Энкантадо на юге Бразилии.
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