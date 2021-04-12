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Юрий Гагарин – человек, который первым побывал в космосе. Архивные кадры

12.04.2021 11:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Требования к кандидатам в космонавты сформулировал сам Королев. Безупречное состояние здоровья при высокой психической устойчивости и общей выносливости организма; высокая летная успеваемость при выраженных задатках воли, трудолюбия и любознательности; активное желание освоить полеты на ракетных летательных аппаратах.

Летом 1960 года отобранная группа из шести будущих космонавтов продолжила непосредственную подготовку к первому полету. Окончательный выбор был сделан только за четыре дня до старта.

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День космонавтики отмечается ежегодно 12 апреля. Смотрите на архивном видео, как в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества...
 
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