Юрий Гагарин – человек, который первым побывал в космосе. Архивные кадры

Источник материала: Sputnik Беларусь

Требования к кандидатам в космонавты сформулировал сам Королев. Безупречное состояние здоровья при высокой психической устойчивости и общей выносливости организма; высокая летная успеваемость при выраженных задатках воли, трудолюбия и любознательности; активное желание освоить полеты на ракетных летательных аппаратах.

Летом 1960 года отобранная группа из шести будущих космонавтов продолжила непосредственную подготовку к первому полету. Окончательный выбор был сделан только за четыре дня до старта.

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