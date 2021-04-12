Пока смерть не разлучит: стало известно последнее желание принца Филиппа

Источник материала: Sputnik Беларусь

Покойный муж британской королевы принц Филипп как будто предчувствовал свою смерть: на смертном одре он озвучил последнее желание сыну Чарльзу.

Несколько месяцев принц Филипп пытался бороться за свою жизнь. Герцог переболел COVID-19, а после перенес сложную операцию на сердце, проведя в госпитале месяц. В это время его навестил сын Чарльз, который вышел из больницы со слезами на глазах. 9 апреля мужа Ее Величества не стало, а в Британии был объявлен национальный траур.

Теперь же стали известны подробности встречи отца и сына: во время откровенной беседы принц Филипп озвучил свое последнее желание принцу Чарльзу.

По словам приближенных источников, герцог попросил наследника заботиться о любви всей своей жизни - Елизавете II, когда его уже не будет рядом. Таким образом, он напомнил сыну, что в скором времени ему придется взять ответственность за всю семью.

Как сообщило издание The Sun, муж королевы мечтал уйти из жизни дома, в кругу родных. Так и случилось: герцог тихо скончался в своей спальне, а жена до последнего была с ним, вспоминая историю их бесконечной любви .

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