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Пока смерть не разлучит: стало известно последнее желание принца Филиппа
12.04.2021 11:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Покойный муж британской королевы принц Филипп как будто предчувствовал свою смерть: на смертном одре он озвучил последнее желание сыну Чарльзу.
Несколько месяцев принц Филипп пытался бороться за свою жизнь. Герцог переболел COVID-19, а после перенес сложную операцию на сердце, проведя в госпитале месяц. В это время его навестил сын Чарльз, который вышел из больницы со слезами на глазах. 9 апреля мужа Ее Величества не стало, а в Британии был объявлен национальный траур.
Теперь же стали известны подробности встречи отца и сына: во время откровенной беседы принц Филипп озвучил свое последнее желание принцу Чарльзу.
По словам приближенных источников, герцог попросил наследника заботиться о любви всей своей жизни - Елизавете II, когда его уже не будет рядом. Таким образом, он напомнил сыну, что в скором времени ему придется взять ответственность за всю семью.
Как сообщило издание The Sun, муж королевы мечтал уйти из жизни дома, в кругу родных. Так и случилось: герцог тихо скончался в своей спальне, а жена до последнего была с ним, вспоминая
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Предчувствуя свой уход, 99-летний герцог Эдинбургский вызвал своего первенца - принца Чарльза и обратился к нему с очень личной просьбой.
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