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Минчанам пришли жировки с пропагандой Лукашенко

12.04.2021 11:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Минчанам пришли жировки с пропагандой Лукашенко
Иллюстративное фото
Жителям разных районов Минска пришли необычные жировки за март. На обороте — «развенчивание мифов» о бело-красно-белом флаге, а также результаты «республиканского опроса общественного мнения «Социальное мышление», пишет Tut.by.

О странных платежках уже сообщили жители Московского, Заводского, Первомайского районов Минска. «Мифы о БЧБ» увидели как на бумажных жировках, так и на платежках, которые приходят на электронную почту. В качестве организации, начисляющей оплату за жилищно-коммунальные услуги, указан Единый расчетно-справочный центр Минска Центра информационных технологий Мингорисполкома.

На обороте платежек, помимо информации о том, как озеленить двор, есть несколько абзацев о бело-красно-белом флаге.

Они озаглавлены: «Внимание! Не дайте себя обмануть! Мифы о бчб-флаге».

Мифами называют то, что у бело-красно-белого флага глубокие исторические корни и героическая история.

«До событий 1917 года такой элемент национальной символики отсутствовал. Поэтому запомните: утверждения о якобы древнем происхождении бчб-флага — навязываемый белорусам и кому-то выгодный псевдоисторический миф», — написано в жировке.


«БЧБ — это флаг предателей и палачей своего народа, — сказано в платежке. — Предатели с бчб-нашивками жгли Хатынь, Озаричи, Олу и еще тысячи белорусских деревень. Несмываемым проклятием и позором останется на бчб-флаге кровь ни в чем не повинных женщин, стариков и детей».


Минчанам пришли жировки с пропагандой Лукашенко


Минчанам пришли жировки с пропагандой Лукашенко
 
Теги: Минск
 
 
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На обороте платежек есть несколько абзацев о бело-красно-белом флаге.
 
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