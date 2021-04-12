Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

Tut.by

«До событий 1917 года такой элемент национальной символики отсутствовал. Поэтому запомните: утверждения о якобы древнем происхождении бчб-флага — навязываемый белорусам и кому-то выгодный псевдоисторический миф», — написано в жировке.

«БЧБ — это флаг предателей и палачей своего народа, — сказано в платежке. — Предатели с бчб-нашивками жгли Хатынь, Озаричи, Олу и еще тысячи белорусских деревень. Несмываемым проклятием и позором останется на бчб-флаге кровь ни в чем не повинных женщин, стариков и детей».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минчанам пришли жировки с пропагандой Лукашенко На обороте платежек есть несколько абзацев о бело-красно-белом флаге.

О странных платежках уже сообщили жители Московского, Заводского, Первомайского районов Минска. «Мифы о БЧБ» увидели как на бумажных жировках, так и на платежках, которые приходят на электронную почту. В качестве организации, начисляющей оплату за жилищно-коммунальные услуги, указан Единый расчетно-справочный центр Минска Центра информационных технологий Мингорисполкома.На обороте платежек, помимо информации о том, как озеленить двор, есть несколько абзацев о бело-красно-белом флаге.Они озаглавлены: «Внимание! Не дайте себя обмануть! Мифы о бчб-флаге».Мифами называют то, что у бело-красно-белого флага глубокие исторические корни и героическая история.