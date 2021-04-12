ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси запретили трансляцию телеканала «Евроньюс»

12.04.2021 11:21 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

В Беларуси запретили трансляцию телеканала «Евроньюс»
Картинка носит иллюстративный характер
С утра 12 апреля Министерство информации запретило трансляцию на территории Беларуси телеканала «Евроньюс».

Вместо него будет вещать российский телеканал «Победа» о Великой Отечественной войне.

«Евроньюс» — круглосуточный информационный телеканал, вещающий с 1993 года. Его основатель — Европейский вещательный союз.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вместо него запускают российскую «Победу».
 
Новости дня
Новости разные
 
Курс российского рубля утром 12 апреля рухнул на белорусской бирже
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by