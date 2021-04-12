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В Беларуси запретили трансляцию телеканала «Евроньюс»
Источник материала: UDF
Картинка носит иллюстративный характер
Вместо него будет вещать российский телеканал «Победа» о Великой Отечественной войне.
«Евроньюс» — круглосуточный информационный телеканал, вещающий с 1993 года. Его основатель — Европейский вещательный союз.
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Вместо него запускают российскую «Победу».
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