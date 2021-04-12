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Курс российского рубля утром 12 апреля рухнул на белорусской бирже

12.04.2021 11:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Курс российского рубля утром 12 апреля рухнул на белорусской бирже
Иллюстративное фото
Белорусский рубль открыл торги в понедельник ростом против евро и российского рубля. Корзина валют подешевела ещё на 0,39% до минимума за 75 дней.

С начала апреля стоимость корзины валют упала на 0,35%.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by по состоянию на 10:20:

Курс доллара подрос на 0,0007 BYN до 2,6418 BYN/USD.

Доллар незначительно подорожал после обвала на 0,0210 BYN по итогам минувшей пятницы.

Курс евро упал на 0,0044 BYN до 3,1392 BYN/EUR.

Евро дешевеет уже третий день и опускается до минимума за 6 дней, а до этого в среду 7 апреля стоимость евро находилась на максимуме за 41 день.

Курс российского рубля рухнул на 0,0264 BYN до 3,4034 BYN/100 RUB и с минимума за 73 дня полетел на минимум за 112 дней.

До минимального уровня за последние четыре месяца не хватило всего 9 дней.

Московская биржа


Новую неделю российский рубль начал ослаблением к доллару. К 10–00 на Московской бирже доллар подорожал до 77,65 российских рублей (+45 копеек к утру пятницы).

Евро утром на торгах в Москве подорожал до 92,27 российских рублей (+40 копеек к уровню начала предыдущих торгов).

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в конце прошлой недели заявила, что новые санкции против России могут быть обнародованы уже на текущей неделе. Это подкосило российский рубль.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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С начала апреля стоимость корзины валют упала на 0,35%.
 
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