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Курс российского рубля утром 12 апреля рухнул на белорусской бирже
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
С начала апреля стоимость корзины валют упала на 0,35%.
Белорусская валютно-фондовая биржа
По данным
Курс доллара подрос на 0,0007 BYN до 2,6418 BYN/USD.
Доллар незначительно подорожал после обвала на 0,0210 BYN по итогам минувшей пятницы.
Курс евро упал на 0,0044 BYN до 3,1392 BYN/EUR.
Евро дешевеет уже третий день и опускается до минимума за 6 дней, а до этого в среду 7 апреля стоимость евро находилась на максимуме за 41 день.
Курс российского рубля рухнул на 0,0264 BYN до 3,4034 BYN/100 RUB и с минимума за 73 дня полетел на минимум за 112 дней.
До минимального уровня за последние четыре месяца не хватило всего 9 дней.
Московская биржа
Новую неделю российский рубль начал ослаблением к доллару. К 10–00 на Московской бирже доллар подорожал до 77,65 российских рублей (+45 копеек к утру пятницы).
Евро утром на торгах в Москве подорожал до 92,27 российских рублей (+40 копеек к уровню начала предыдущих торгов).
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в конце прошлой недели заявила, что новые санкции против России могут быть обнародованы уже на текущей неделе. Это подкосило российский рубль.
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С начала апреля стоимость корзины валют упала на 0,35%.
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