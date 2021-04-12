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Новолуние 12 апреля: кому сегодня сильно повезет
Источник материала: UDF
Коллаж: РБК-Украина
Астрологи назвали те знаки Зодиака, которым понедельник принесет большую удачу. Об этом сообщает
Рак
Вам захочется движения, жизни, и вы будете много и активно вращаться в профессиональной среде на различных неформальных мероприятиях. Там вы обзаведетесь многими полезными знакомствами. Перед многими совершенно неожиданно откроются крайне заманчивые перспективы.
Весы
На профессиональном поприще ждите крутых перемен и необыкновенной удачи. Вы сможете заинтересовать коллег и в свою очередь можете получить интересное, перспективное предложение. Ждите новых, совершенно неожиданных идей и деловых знакомств, которые помогут улучшить ваше положение.
Рыбы
На работе вы начнете день очень хорошо, энергично, но очень важно избегать чрезмерного оптимизма и стараться решать конкретные насущные проблемы. Кроме того, важно держать эмоции в узде в любой ситуации.
Напомним, гороскоп на апрель говорит о том, что середина весны будет динамичной, активной и события иногда будут происходить с очень большой скоростью. У женщин ожидаются яркие знакомства, неожиданные перемены, но при этом удачу будут отгонять излишняя эмоциональность и конфликтность.
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На профессиональном поприще ждите крутых перемен и необыкновенной удачи.
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