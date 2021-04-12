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СК: На основателей фондов солидарности BYSOL и BY_help завели уголовное дело

12.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В отношении Андрея Стрижака и Алексея Леончика.

СК: На основателей фондов солидарности BYSOL и BY_help завели уголовное дело

Андрей Стрижак

Как сообщает Следственный комитет, их обвиняют в финансировании деятельности экстремистского формирования и подготовке лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

Напомним, ранее СК возбудил уголовное дело в отношении медиаменеджера Андрея Александрова и его девушки Ирины Злобиной по ч. 1 и ч.2 ст. 342 УК Беларуси (организация и финансирование действий, грубо нарушающих общественный порядок). УК Беларуси. Им вменяется в вину то, что они оплачивали штрафы людей, которых за участие в митингах привлекли к административной ответственности, а также возмещали их содержание в изоляторах после отбытия ареста.

«В ходе предварительного расследования следователями во взаимодействии с ГУБОПиК МВД выявлены факты организации и передачи Алексеем Леончиком и Андреем Стрижаком посредством иных лиц денежных средств, для последующего их использования в преступной деятельности Александрова и Злобиной. В дальнейшем указанные денежные средства обвиняемые использовали для оплаты (как лично, так и через иных лиц) штрафов за совершенные иными лицами (участниками протестов) административные правонарушения, а также возмещения причиненного их противоправными действиями ущерба», сообщает СК.

И отмечает, что подобная деятельность «осуществлялась на системной основе».

По данным следствия, Алексей Леончик является сооснователем и руководителем организации BY_help, «деятельность которой направлена на оплату понесенных расходов лиц, участвующих в протестах».

«При этом, Андрей Стрижак входит в состав так называемого координационного совета, деятельность которого направлена в том числе на захват и удержание власти в Республике Беларусь неконституционным путем, а также является сооснователем BY_help и BYSOL. Организация BYSOL занимается финансированием стачкомов предприятий, деструктивных дворовых сообществ, так называемых фондов медицинской, спортивной и культурной солидарности. Установлено, что объединения тесно взаимодействуют между собой», сообщает ведомство.

В Следственном комитете считают, что BYSOL также финансировал «экстремистское формирование, созданного в виде объединения деструктивных дворовых чатов».

Действия Алексея Леончика и Андрея Стрижака квалифицированы следствием по:

ч. 2 ст. 342 (иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок);

ст. 361−2 (финансирование деятельности экстремистского формирования).

УСК по городу Минску в отношении Стрижака и Леончика вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых по всем вышеуказанным преступлениям. Они объявлены в межгосударственный розыск.

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении Андрея Стрижака и Алексея Леончика.
 
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