|
СК: На основателей фондов солидарности BYSOL и BY_help завели уголовное дело
12.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В отношении Андрея Стрижака и Алексея Леончика.
Андрей Стрижак
Как
Напомним, ранее СК
«В ходе предварительного расследования следователями во взаимодействии с ГУБОПиК МВД выявлены факты организации и передачи Алексеем Леончиком и Андреем Стрижаком посредством иных лиц денежных средств, для последующего их использования в преступной деятельности Александрова и Злобиной. В дальнейшем указанные денежные средства обвиняемые использовали для оплаты (как лично, так и через иных лиц) штрафов за совершенные иными лицами (участниками протестов) административные правонарушения, а также возмещения причиненного их противоправными действиями ущерба», сообщает СК.
И отмечает, что подобная деятельность «осуществлялась на системной основе».
По данным следствия, Алексей Леончик является сооснователем и руководителем организации BY_help, «деятельность которой направлена на оплату понесенных расходов лиц, участвующих в протестах».
«При этом, Андрей Стрижак входит в состав так называемого координационного совета, деятельность которого направлена в том числе на захват и удержание власти в Республике Беларусь неконституционным путем, а также является сооснователем BY_help и BYSOL. Организация BYSOL занимается финансированием стачкомов предприятий, деструктивных дворовых сообществ, так называемых фондов медицинской, спортивной и культурной солидарности. Установлено, что объединения тесно взаимодействуют между собой», сообщает ведомство.
В Следственном комитете считают, что BYSOL также финансировал «экстремистское формирование, созданного в виде объединения деструктивных дворовых чатов».
Действия Алексея Леончика и Андрея Стрижака квалифицированы следствием по:
ч. 2 ст. 342 (иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок);
ст. 361−2 (финансирование деятельности экстремистского формирования).
УСК по городу Минску в отношении Стрижака и Леончика вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых по всем вышеуказанным преступлениям. Они объявлены в межгосударственный розыск.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении Андрея Стрижака и Алексея Леончика.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)