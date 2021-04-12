СК возбудил дела в отношении сооснователей BY_Help Алексея Леончика и Андрея Стрижака за финансирование экстремистской деятельности

Управлением Следственного комитета по Минску возбуждены уголовные дела в отношении сооснователей инициативы BY_Help Алексея Леончика и Андрея Стрижака.



«УСК по городу Минску продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков, произошедших на территории столицы в прошлом году, — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета. — По указанному уголовному делу обвиняемыми в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1 и 2 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Республики Беларусь, признаны Андрей Александров и Ирина Злобина. В ходе предварительного расследования следователями во взаимодействии с ГУБОПиК МВД выявлены факты организации и передачи Алексеем Леончиком и Андреем Стрижаком посредством иных лиц денежных средств, для последующего их использования в преступной деятельности Александрова и Злобиной». «УСК по городу Минску продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков, произошедших на территории столицы в прошлом году, — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета. — По указанному уголовному делу обвиняемыми в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1 и 2 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Республики Беларусь, признаны Андрей Александров и Ирина Злобина. В ходе предварительного расследования следователями во взаимодействии с ГУБОПиК МВД выявлены факты организации и передачи Алексеем Леончиком и Андреем Стрижаком посредством иных лиц денежных средств, для последующего их использования в преступной деятельности Александрова и Злобиной».

«В дальнейшем указанные денежные средства обвиняемые использовали для оплаты (как лично, так и через иных лиц) штрафов за совершенные иными лицами (участниками протестов) административные правонарушения, а также возмещения причиненного их противоправными действиями ущерба, — подчеркивается в сообщении. — Из материалов уголовного дела следует, что подобная преступная деятельность вышеуказанных лиц осуществлялась на системной основе».

По данным следствия, Леончик является сооснователем и руководителем инициативы BY_Help, деятельность которой направлена на оплату понесенных расходов лиц, участвующих в протестах.

«При этом, Андрей Стрижак входит в состав так называемого Координационного совета, деятельность которого направлена в том числе на захват и удержание власти в Республике Беларусь не конституционным путем, а также является сооснователем BY_Help и BYSOL. Организация BYSOL занимается финансированием стачкомов предприятий, деструктивных дворовых сообществ, так называемых фондов медицинской, спортивной и культурной солидарности. Установлено, что объединения тесно взаимодействуют между собой», — говорится в сообщении.

Там также отмечается: «Кроме этого, в ходе следствия получены доказательства о финансировании BYSOL деятельности ранее признанного УСК по городу Минску экстремистского формирования, созданного в виде объединения деструктивных дворовых чатов».

Действия Алексея Леончика и Андрея Стрижака квалифицированы следствием по следующим статьям Уголовного кодекса:

— ч. 2 ст. 342 (иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок);

— ст. 361-2 (финансирование деятельности экстремистского формирования).

«УСК по городу Минску в отношении граждан Республики Беларусь А.Стрижака и А.Леончика вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых по всем вышеуказанным преступлениям. Они объявлены в межгосударственный розыск, — говорится в сообщении. — Правоохранителями продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление иных лиц, причастных к организации массовых беспорядков на территории столицы».

В сообщении также отмечается, что в последние несколько месяцев «большую популярность среди населения получили так называемые «дворовые чаты». «Следствием выявлены неоднократные факты, когда они перерастают в экстремистские формирования, основной направленностью которых являются радикальные действия. Обращаем внимание граждан, что в последующем их администраторы и активные участники будут нести ответственность по ст. 3611 Уголовного кодекса Республики Беларусь», — подчеркивает пресс-служба Следственного комитета.

Андрей Александров и Ирина Злобина были задержаны 12 января. 14 января в рамках расследования дела Александрова прошел обыск в офисе информационной компании БелаПАН, где он в 2014—2018 годах занимал должность заместителя директора.

Александров и Злобина подозреваются в финансировании протестной деятельности. «Установлено, что 42-летний Андрей Александров и его 31-летняя сожительница Ирина Злобина с августа 2020 года занимались финансированием лиц, принимавших участие в массовых беспорядках и иных протестных акциях на территории города Минска, в том числе путем оплаты штрафов, возмещения содержания в ЦИП и ИВС и так далее», — заявил замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич.

По его словам, с 22 августа до 9 ноября 2020 года Александров и Злобина оплатили более 250 штрафов на различные фамилии. Денежные средства для этих целей были предоставлены фондом By_help.

Александрова обвиняют по частям 1 и 2 статьи 342 УК (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и финансирование такой деятельности). В то же время правозащитники утверждают, что оплата штрафов не является финансированием групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Как пояснил БелаПАН правозащитник Валентин Стефанович, если бы Александров их действительно финансировал, его цели и умысел были бы направлены на то, чтобы платить деньги людям за совершение конкретных действий.

«В данном случае Александров занимался правозащитной благотворительной деятельностью, потому что деньги были собраны людьми для того, чтобы кому-то помогать. Это законная деятельность. В данном случае даже со стороны налоговых органов не могло быть никаких вопросов», — подчеркнул Стефанович.

Он считает предъявленное обвинение неуместным и связывает его с публичной и правозащитной деятельностью Александрова. Также, по словам Стефановича, статья 342, по которой обвиняют Александрова, относится к категории менее тяжких, и для взятия обвиняемого под стражу следствию нужна серьезная мотивировка — что Александров опасен для общества, или что он может воздействовать на свидетелей и потерпевших, или еще что-то. «Как я понимаю, никакой мотивации в данном случае не было», — сказал правозащитник.

Срок заключения Александрова и Злобиной продлен до 12 апреля. На данный момент неизвестно, принято ли следствием решение о дальнейшей мере пресечения.

Белорусские правозащитники признали их политзаключенными.