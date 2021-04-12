В Минске стартовали продажи Chery Tiggo 8 Pro. Пока есть только версии за $30 тысяч

Источник материала: Onliner

В Минск приехали первые экземпляры новой модели Chery Tiggo 8 Pro. Это достаточно крупный кроссовер с тремя рядами кресел, турбомоторами и 7-летней гарантией. Фанаты Chery уже давно ждут эту новинку.





У Chery есть и простая версия Tiggo 8. Модификация Pro отличается дизайном, другими колесными дисками и оснащением. Даже самые простые модификации кроссовера имеют шесть подушек безопасности, отделку салона экокожей, передние датчики парковки, систему кругового обзора, электропривод двери багажника, кнопку запуска двигателя, систему бесключевого доступа, круиз-контроль, комплекс систем безопасности, цифровую панель приборов с дисплеем на 7 дюймов, мультимедиасистему с 10,25-дюймовым экраном, сенсорную панель управления «климатом» и 18-дюймовые литые диски.





По умолчанию на автомобиль ставится турбомотор мощностью 170 л. с. (объем агрегата — 2 литра). Также для модели доступен более современный турбодвигатель меньшим объемом — 1,6 литра. Его мощность составляет 186 л. с. Он работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.





В настоящий момент для покупки доступны только топовые версии Tiggo 8 Pro. Они стоят 79 900 рублей. Комплектацию можно перечислять долго: панорамная крыша с люком и шторкой, функции памяти положения водительского сиденья и зеркал, мониторинг «слепых зон», кожаный салон и прочее, и прочее.



