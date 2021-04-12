На перекрестке Audi не уступил дорогу BMW: в больнице водитель и трое несовершеннолетних пассажиров

Источник материала: Onliner

В УВД Минской области сообщили об аварии, которая произошла вчера, 11 апреля, около 22:00 в районе деревни Первомайск Солигорского района. На перекрестке неравнозначных дорог столкнулись Audi и BMW.

— По предварительной информации, 19-летний водитель Audi двигался по второстепенной дороге и при выезде из деревни Первомайск на автодорогу Р55 (Бобруйск — Глуск — Любань — Солигорск) не уступил дорогу 25-летнему водителю автомобиля BMW, — сообщили в УВД.

В результате ДТП водитель Audi и трое несовершеннолетних пассажиров (14, 15 и 17 лет) доставлены в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

















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