Главное в понедельник. Следственный комитет объявил руководителей BY_help в международный розыск

Источник материала: Onliner Итак, эту неделю мы начинаем традиционно с хроники новостей. Главное событие дня: Следственный комитет объявил руководителей BY_help в международный розыск. Итак, обо всем главном, что происходит в Беларуси, рассказываем в этом материале.

Одной строкой: жировки с «мифами о бчб-флаге», суд о наезде на силовиков

Про бчб, БНР и стабильность. Минчанам пришли жировки с «мифами о бчб-флаге».

с «мифами о бчб-флаге». Начинается суд по делу о наезде BMW на силовиков.

по делу о наезде BMW на силовиков. Весной в армию поедут около 10 тысяч человек. В чем особенность призыва?

призыва? В Беларуси убрали Euronews и ввели «Победу».

Euronews и ввели «Победу». Под Минском инспекторы стреляли , чтобы задержать водителя, — иначе останавливаться он не хотел.

, чтобы задержать водителя, — иначе останавливаться он не хотел. В Гомеле начался суд по делу о «захвате исполкомов»

А теперь рассказываем о политических новостях в стране.

Следственный комитет объявил руководителей BY_help в международный розыск: выявлено, что они системно помогали оплачивать штрафы

Сегодня Управление Следственного комитета по Минску сообщило о ходе уголовного дела, связанного со сбором денег для оплаты штрафов за участие в протестах. По этому же делу за решеткой находится журналист Андрей Александров. По информации следствия, он на системной основе получал деньги от Алексея Леончика и Андрея Стрижака и передавал оштрафованным.

Александров и его подруга Ирина Злобина подозреваются в совершении преступлений по ч. 1 и 2 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

«В ходе предварительного расследования следователями во взаимодействии с ГУБОПиК МВД выявлены факты организации и передачи Алексеем Леончиком и Андреем Стрижаком посредством иных лиц денежных средств для последующего их использования в преступной деятельности Александрова и Злобиной, — говорится в сообщении. — В дальнейшем указанные денежные средства обвиняемые использовали для оплаты (как лично, так и через иных лиц) штрафов за совершенные иными лицами (участниками протестов) административные правонарушения, а также возмещения причиненного их противоправными действиями ущерба.

По данным следствия, Алексей Леончик является сооснователем и руководителем организации BY_help, деятельность которой направлена на оплату понесенных расходов лиц, участвующих в протестах.

При этом Андрей Стрижак входит в состав так называемого Координационного совета, деятельность которого направлена в том числе на захват и удержание власти в Республике Беларусь не конституционным путем, а также является сооснователем BY_help и BYSOL. Организация BYSOL занимается финансированием стачкомов предприятий, деструктивных дворовых сообществ, так называемых фондов медицинской, спортивной и культурной солидарности.

Установлено, что объединения тесно взаимодействуют между собой.

Действия Алексея Леончика и Андрея Стрижака квалифицированы следствием по:

ч. 2 ст. 342 (иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок);

ст. 361-2 (финансирование деятельности экстремистского формирования) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

УСК по городу Минску в отношении граждан Республики Беларусь А. Стрижака и А. Леончика вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых по всем вышеуказанным преступлениям. Они объявлены в межгосударственный розыск».

А что в мире?

Тем временем за границей тоже происходит движение. И вот главные события к этому часу.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в ближайшее время посетит с визитом Брюссель для обсуждения России и Украины, а также Ирана и Афганистана.

для обсуждения России и Украины, а также Ирана и Афганистана. Дональд Трамп заявил, что Республиканская партия вернет себе контроль над Палатой представителей и Сенатом на выборах в 2022 году и Белый дом — в 2024-м.

над Палатой представителей и Сенатом на выборах в 2022 году и Белый дом — в 2024-м. На конституционном референдуме в Кыргызстане около 80% избирателей поддержали новую редакцию конституции. Кроме того, она предусматривает переход от парламентско-президентской республики к президентской форме правления.

(будет дополнено)