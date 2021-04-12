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Главное в понедельник. Следственный комитет объявил руководителей BY_help в международный розыск
Одной строкой: жировки с «мифами о бчб-флаге», суд о наезде на силовиков
А теперь рассказываем о политических новостях в стране.
Следственный комитет объявил руководителей BY_help в международный розыск: выявлено, что они системно помогали оплачивать штрафы
Сегодня Управление Следственного комитета по Минску сообщило о ходе уголовного дела, связанного со сбором денег для оплаты штрафов за участие в протестах. По этому же делу за решеткой находится журналист Андрей Александров. По информации следствия, он на системной основе получал деньги от Алексея Леончика и Андрея Стрижака и передавал оштрафованным.
Александров и его подруга Ирина Злобина подозреваются в совершении преступлений по ч. 1 и 2 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).
«В ходе предварительного расследования следователями во взаимодействии с ГУБОПиК МВД выявлены факты организации и передачи Алексеем Леончиком и
По данным следствия, Алексей Леончик является сооснователем и руководителем организации BY_help, деятельность которой направлена на оплату понесенных расходов лиц, участвующих в протестах.
При этом Андрей Стрижак входит в состав так называемого Координационного совета, деятельность которого направлена в том числе на захват и удержание власти в Республике Беларусь не конституционным путем, а также является сооснователем BY_help и BYSOL. Организация BYSOL занимается финансированием стачкомов предприятий, деструктивных дворовых сообществ, так называемых фондов медицинской, спортивной и культурной солидарности.
Установлено, что объединения тесно взаимодействуют между собой.
Действия Алексея Леончика и Андрея Стрижака квалифицированы следствием по:
ч. 2 ст. 342 (иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок);
ст. 361-2 (финансирование деятельности экстремистского формирования) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
УСК по городу Минску в отношении граждан Республики Беларусь А. Стрижака и А. Леончика вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых по всем вышеуказанным преступлениям. Они объявлены в межгосударственный розыск».
А что в мире?
Тем временем за границей тоже происходит движение. И вот главные события к этому часу.
(будет дополнено)
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Итак, эту неделю мы начинаем традиционно с хроники новостей. Главное событие дня: Следственный комитет объявил руководителей BY_help в международный розыск. Итак, обо...
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