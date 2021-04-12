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Как бы мог выглядеть Mitsubishi Lancer Evolution XI
Источник материала: Onliner
Модельный ряд Mitsubishi сейчас можно назвать одним из самых скучных в истории бренда. На глобальном рынке не осталось ни одной более-менее интересной модели этой компании. Эх, а ведь когда-то Mitsubishi выпускала Lancer Evolution.
Независимый дизайнер
Дизайнер продумал продвинутую систему охлаждения и дорисовал кузову черный обвес, который потенциально можно было бы сделать из карбона. Десятое поколение Lancer Evolution сняли с производства в 2016 году. Модель оснащалась 2-литровым турбомотором мощностью под 300 л. с. Были версии с «механикой» и роботизированной коробкой передач. Lancer Evolution XI свет так и не увидел.
черный, внедорожник, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
бежевый, внедорожник, бензин 2.4 л, механическая, полный привод
синий, седан, бензин 1.8 л, механическая, передний привод
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Модельный ряд Mitsubishi сейчас можно назвать одним из самых скучных в истории бренда. На глобальном рынке не осталось ни одной более-менее интересной модели этой...
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