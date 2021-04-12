Как бы мог выглядеть Mitsubishi Lancer Evolution XI

Источник материала: Onliner

Модельный ряд Mitsubishi сейчас можно назвать одним из самых скучных в истории бренда. На глобальном рынке не осталось ни одной более-менее интересной модели этой компании. Эх, а ведь когда-то Mitsubishi выпускала Lancer Evolution.

Независимый дизайнер Рэйн Приск решил представить, как бы «Эвик» выглядел в 2021 году, учитывая нынешний корпоративный стиль Mitsubishi. И ведь неплохо получилось. Дизайнерский концепт отличается Х-образной тематикой в переднем бампере, узкими LED-фарами, узнаваемым силуэтом Mitsubishi Lancer Evo. Имеется и фирменный спойлер на крышке багажника.

Дизайнер продумал продвинутую систему охлаждения и дорисовал кузову черный обвес, который потенциально можно было бы сделать из карбона. Десятое поколение Lancer Evolution сняли с производства в 2016 году. Модель оснащалась 2-литровым турбомотором мощностью под 300 л. с. Были версии с «механикой» и роботизированной коробкой передач. Lancer Evolution XI свет так и не увидел.