ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Maruv все же выступит в Беларуси. На олимпийском стадионе Динамо

12.04.2021 11:25 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Фестиваль Тop Fest состоится 21 августа на олимпийском стадионе «Динамо». Имена участников организаторы будут называть постепенно, вот первый пул: Лёша Свик, Maruv, The Limba, Rakhim, Фогель, Tony Tonite, Mona Sogz. Следующих выступающих назовут 15 мая.

Билеты уже поступили в продажу, есть места на танцполе, в секторах и фан-зоне. Цены на билеты — от 29 до 69 рублей. Организаторы обещают огромную зону фуд-кортов и конкурсы от партнеров.

Напомним, Maruv (Анна Корсун) числится в афише «Славянского базара». Официальный отказ от выступления в Витебске организаторам не поступил по сей день. Директор артиста от комментариев отказывается. Maruv — обладательница премии MTV EMA, ее клип на сингл Drunk Groove набрал уже более 150 миллионов просмотров, покорив музыкальные чарты не только стран бывшего СНГ, но и Европы.

 

Мангалы, грили и аксессуары к ним в Каталоге для отдыха на природе


Мангал Сучасны Грыл Турист
44 отзыва
мангал, уголь, сталь, толщина: 4 мм
125 р.
1 предложение
Мангал Perfecto Linea 47-750766 с шампурами
2 отзыва
мангал, уголь, сталь
12,13 р.
10 предложений
Решетка-гриль RoyalGrill 80-020
решетка-гриль, сталь, 24 см x 27 см
17,25 р.
1 предложение

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фестиваль Тop Fest состоится 21 августа на олимпийском стадионе «Динамо». Имена участников организаторы будут называть постепенно, вот первый пул: Лёша Свик, Maruv, The...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вице-премьер: «Финансирование строительства метро нужно увеличить вдвое»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by