Maruv все же выступит в Беларуси. На олимпийском стадионе Динамо

Источник материала: Onliner

Фестиваль Тop Fest состоится 21 августа на олимпийском стадионе «Динамо». Имена участников организаторы будут называть постепенно, вот первый пул: Лёша Свик, Maruv, The Limba, Rakhim, Фогель, Tony Tonite, Mona Sogz. Следующих выступающих назовут 15 мая.

Билеты уже поступили в продажу, есть места на танцполе, в секторах и фан-зоне. Цены на билеты — от 29 до 69 рублей. Организаторы обещают огромную зону фуд-кортов и конкурсы от партнеров.

Напомним, Maruv (Анна Корсун) числится в афише «Славянского базара». Официальный отказ от выступления в Витебске организаторам не поступил по сей день. Директор артиста от комментариев отказывается. Maruv — обладательница премии MTV EMA, ее клип на сингл Drunk Groove набрал уже более 150 миллионов просмотров, покорив музыкальные чарты не только стран бывшего СНГ, но и Европы.