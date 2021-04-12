Вице-премьер: «Финансирование строительства метро нужно увеличить вдвое»

Источник материала: Onliner

Не так давно стало известно , что Банк развития Беларуси выделит на строительство минского метро 40 000 000 рублей. Но, видимо, этой суммы все-таки недостаточно. Вчера вице-премьер Анатолий Сивак предложил увеличить финансирование строительства метро в этом году в два раза. Такую мысль он озвучил в эфире телеканала «Беларусь 1».

— По-моему, в планах на этот год — 68 000 000 рублей. Такой бюджет сформирован на эту стройку [имеется в виду строительство минского метро. — Прим. Onliner]. Я недавно этот вопрос рассматривал и поручил городу поработать над ним еще. Считаю, это недостаточно для этого года, учитывая темпы строительства жилья рядом со станциями и необходимость подготовки инфраструктуры, — уверен Сивак.

Вице-премьер считает, что сумму финансирования нужно увеличить как минимум вдвое — до 130 000 000 — 140 000 000 рублей. Причем не просто выделить средства, но и успеть их освоить.

Откуда возьмутся эти деньги?

— Безусловно, бюджет. Может быть, его корректировка по каким-то периодам… А так, кредитные ресурсы. Они есть, только вопрос цены этих ресурсов. В данном случае речь идет в первую очередь о кредитах в белорусских рублях, — отметил заместитель премьер-министра.