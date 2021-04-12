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Вице-премьер: «Финансирование строительства метро нужно увеличить вдвое»
Источник материала: Onliner
Не так давно
— По-моему, в планах на этот год — 68 000 000 рублей. Такой бюджет сформирован на эту стройку [имеется в виду строительство минского метро. — Прим. Onliner]. Я недавно этот вопрос рассматривал и поручил городу поработать над ним еще. Считаю, это недостаточно для этого года, учитывая темпы строительства жилья рядом со станциями и необходимость подготовки инфраструктуры, — уверен Сивак.
Вице-премьер считает, что сумму финансирования нужно увеличить как минимум вдвое — до 130 000 000 — 140 000 000 рублей. Причем не просто выделить средства, но и успеть их освоить.
Откуда возьмутся эти деньги?
— Безусловно, бюджет. Может быть, его корректировка по каким-то периодам… А так, кредитные ресурсы. Они есть, только вопрос цены этих ресурсов. В данном случае речь идет в первую очередь о кредитах в белорусских рублях, — отметил заместитель премьер-министра.
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