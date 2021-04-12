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В Мозыре погиб мотоциклист: налетел колесом на бордюр и опрокинулся
Источник материала: Tut.by
В Мозыре 11 апреля погиб 34-летний мотоциклист. Подробности
Мужчина неправильно выбрал скорость, на закруглении дороги не справился с управлением, наехал на бордюр и опрокинулся.
Он был без шлема — и погиб на месте.
Напомним, в субботу первый в этом году в стране мотоциклист Минске насмерть разбился мотоциклист. Похоже, это первая жертва мотосезона-2021">погиб в Минске.
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Мужчина был без шлема.
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