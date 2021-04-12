Белорусов обяжут регистрировать валютные договоры. Это коснется и продажи квартир (но не всех)

Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 9 июля введут обязательную регистрацию некоторых валютных договоров. Это требование коснется в том числе сделок по покупке недвижимости, ценным бумагам, экспортных и импортных контрактов. За нерегистрацию грозит штраф. Но сразу уточним, что это требование коснется не всех валютных договоров, а тех, которые будут заключены с нерезидентами (читай — физлицами-иностранцами, зарубежными компаниями, организациями) и превысят установленный потолок. К примеру, если продать квартиру россиянину или литовцу и сумма сделки превысит введенный лимит, то придется зарегистрировать договор, а если недвижимость у вас приобретет резидент нашей страны — то не нужно отчитываться в Нацбанке о сделке.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Про какие изменения вообще речь

Как мы уже писали, с 9 июля заработает новая редакция закона о валютном регулировании и контроле. Среди прочего Нацбанк разрешит открывать счета в иностранных банках, покупать акции и недвижимость за рубежом без согласования с ним.

При этом с 9 июля введут новое требование — некоторые валютные договоры нужно будет регистрировать.

Какие условия для регистрации валютного договора

Первое важное условие для регистрации валютного договора — он должен быть заключен резидентом с нерезидентом (физлицом-иностранцем или зарубежным юрлицом (компанией, организацией), ИП).

Второе условие — регистрировать валютный договор нужно будет, если сумма по договору превышает 2000 базовых величин для физлиц — сейчас это 58 тысяч рублей, а для юрлиц и ИП — 4000 базовых (116 тысяч рублей). Регистрировать договоры надо также в тех случаях, когда сумма в договоре не определена.

По каким операциям нужно регистрировать договоры, если они подпадают под эти два условия

Валютный договор подлежит регистрации, к примеру, при продаже квартиры или дома, который находится на территории Беларуси, нерезиденту. То есть если у вас захочет купить недвижимость россиянин или литовец и сумма сделки превысит установленный потолок, то нужно будет зарегистрировать договор.

Если белорус купит в России, Литве или другом государстве у нерезидента нашей страны недвижимость и сумма сделки превысит потолок по сумме, то также придется зарегистрировать договор.

Список договоров, которые надо регистрировать, солидный. Среди прочего это предоставление резидентом денег нерезиденту на безвозмездной основе или дарение. Проще говоря, если белорус подарит иностранцу или безвозмездно передаст иностранцу больше 2000 базовых величин (если речь про физлицо), то это нужно зарегистрировать.

Если белорус захочет вложиться в уставный фонд компании-нерезидента, то надо будет тоже отчитаться перед Нацбанком.

Посмотреть подробный список договоров, которые надо регистрировать, если превысить потолок по сумме, можно здесь: приобретение резидентом у нерезидента недвижимого имущества, находящегося за пределами Беларуси, в том числе на основании договоров финансовой аренды (лизинга), а также договоров, предусматривающих создание объектов долевого строительства;

продажу резидентом нерезиденту недвижимого имущества, находящегося на территории Беларуси, в том числе на основании договоров финансовой аренды (лизинга), а также договоров, предусматривающих создание объектов долевого строительства;

привлечение резидентом денежных средств в форме кредита, займа от нерезидента, предоставление резидентом денежных средств нерезиденту в форме займа; размещение резидентом денежных средств во вклады (депозиты) в иностранном банке;

проведение расчетов при экспорте и (или) импорте (поступление и (или) передача товаров, имущества в аренду, в том числе в финансовую аренду (лизинг), нераскрытой информации, исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, имущественных прав, выполненных работ, оказанных услуг);

внесение резидентом денежного вклада в уставный фонд юрлица-нерезидента;

внесение нерезидентом денежного вклада в уставный фонд юрлица-резидента;

приобретение резидентом у нерезидента ценных бумаг, эмитированных (выданных) нерезидентами (есть некоторые исключения);

продажа резидентом нерезиденту ценных бумаг, эмитированных (выданных) резидентами (есть некоторые исключения);

приобретение резидентом акций юрлица-нерезидента при их распределении среди учредителей, доли в уставном фонде или пая в имуществе юрлица-нерезидента, внесение резидентом дополнительного вклада в уставный фонд юрлица-нерезидента в случае его увеличения;

продажа резидентом акций юрлица-резидента нерезиденту при их распределении среди учредителей, доли в уставном фонде или пая в имуществе юрлица-резидента, внесение нерезидентом дополнительного вклада в уставный фонд юрлица-резидента в случае его увеличения;

передача резидентом-вверителем денежных средств, ценных бумаг в доверительное управление нерезиденту;

перечисление (перевод) резидентом (нерезидентом) денежных средств в целях инициирования (совершения) сделок по приобретению ценных бумаг, в том числе при их первичном размещении, производных финансовых инструментов с использованием услуг брокера, а также сделок, связанных с инвестированием в акционерный капитал создаваемых компаний (венчурное финансирование), приобретением цифровых знаков (токенов);

исполнение резидентом денежных обязательств перед нерезидентом на основании договоров поручительства, гарантии;

предоставление резидентом денежных средств нерезиденту на безвозмездной основе;

дарение (пожертвование) резидентом денежных средств нерезиденту;

перечисление резидентом денежных средств нерезиденту для инициирования (совершения) сделок с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами;

исполнение резидентом обязательств перед нерезидентом, нерезидентом перед резидентом на основании договоров уступки права (требования), перевода долга;

исполнение резидентом-правопреемником обязательств перед нерезидентом, нерезидентом перед резидентом-правопреемником в результате состоявшейся реорганизации резидента (при условии изменения учетного номера плательщика).

Как зарегистрировать договор и в какие сроки

Договор нужно зарегистрировать до того, как резидент совершит какие-либо действия по его исполнению либо не позже 7 рабочих дней с даты, которая идет за днем поступления денег на счет резидента, в том числе в иностранном банке.

Зарегистрировать нужно будет на специальном веб-портале Нацбанка. Там есть отдельные входы в системы для физлиц, юрлиц и ИП. Уточним, что речь про то, чтобы резиденты оставляли информацию на портале.

К слову, на портал нужно будет подать информацию также про валютные договоры, заключенные резидентами до 9 июля 2021 года, если обязательства по ним будут не исполнены к этому времени.

На портале уже можно посмотреть инструкцию резидента по подаче информации. К примеру, для юрлиц среди прочего нужно будет указывать при регистрации сроки договора, в какой валюте, обслуживающий банк, порядок расчета, прикрепить сам договор и прочее.

В этой ситуации банки активно размещают на своих сайтах информацию о предстоящих изменениях. Как рассказали в одном из коммерческих банков, они введут услугу по заполнению информации на портале от физлица, юрлица или ИП. Как планируется, за нее будут взимать фиксированную оплату.

Как могут наказать, если не зарегистрировать договор

Обновленной в марте редакцией КоАП ввели административные правонарушения, которые касаются валютных договоров, и ответственность за их совершение. Среди них — нерегистрация валютного договора.

За невыполнение обязанности по регистрации валютного договора, если это требуется по закону, физлица могут получить штраф до 5 базовых величин (до 145 рублей), а юрлица и ИП — до 10 базовых (до 290 рублей).