В Гомеле Mitsubishi сбил 8-летнего мальчика на самокате

Источник материала: Tut.by

Ребенок попал под колеса автомобиля в Гомеле. Об этом сообщили в областной ГАИ.





Происшествие случилось днем 10 апреля. Установлено, что 48-летний водитель Mitsubishi двигался по дворовой территории жилого дома, расположенного на проспекте Октября, и сбил 8-летнего мальчика, который выехал на дорогу на самокате из-за припаркованного автомобиля.

В результате ДТП ребенок получил травмы и доставлен в больницу, откуда после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

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