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В Гомеле Mitsubishi сбил 8-летнего мальчика на самокате
Источник материала: Tut.by
Ребенок попал под колеса автомобиля в Гомеле. Об этом
Происшествие случилось днем 10 апреля. Установлено, что 48-летний водитель Mitsubishi двигался по дворовой территории жилого дома, расположенного на проспекте Октября, и сбил 8-летнего мальчика, который выехал на дорогу на самокате из-за припаркованного автомобиля.
В результате ДТП ребенок получил травмы и доставлен в больницу, откуда после оказания медицинской помощи был отпущен домой.
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В результате ДТП ребенок получил травмы и доставлен в больницу, откуда после оказания медицинской помощи был отпущен домой.
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