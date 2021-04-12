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Более 600 тысяч долларов вложат в ремонт улицы в Телеханах

12.04.2021 11:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

1,6 миллиона рублей планируют потратить на капитальный ремонт с модернизацией улицы 1 мая в поселке Телеханы Ивацевичского района, пишет портал «Першы Рэгіён».


Из этой суммы около 627 тысяч рублей уйдет на обустройство ливневой канализации, 290 — на асфальтирование, 219 потратят на строительство тротуара, в 105 рублей обойдется прокладка сети электроснабжения и освещения.

О планах масштабного ремонта в Телеханах говорилось еще в прошлом году.

«Нацелены привлечь и закрепить в Телеханах молодежь, поэтому обращаем внимание на развитие инфраструктуры, производства. В частности, в программе развития городского поселка предусмотрено строительство пеллетного завода, уже подобран участок. Нужны рабочие руки. Соответственно, для комфорта людей необходимо улучшать работу социальных объектов», — говорила в январе 2020 года председатель Телеханского сельисполкома Оксана Мялик.

В Телеханах проживают 4,2 тысячи человек, находятся семь предприятий, в том числе известная лыжная фабрика, а также три детских сада, средняя школа.

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Из них 627 тысяч рублей - на обустройство ливневой канализации.
 
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