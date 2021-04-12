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Стали известны лауреаты премии BAFTA. Больше всего наград - у «Земли кочевников»

12.04.2021 11:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сезон кинонаград подходит к завершению. В преддверии «Оскара» названы лауреаты премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA. Триумфатором 74-й церемонии вручения наград стала «Земля кочевников» Хлои Чжао. Публикуем полный список победителей.


Фото: Dylan Martinez/Reuters

Лучшим фильмом по мнению Британской академии стала картина «Земля кочевников» Хлои Чжао. Фрэнсис Макдорманд, сыгравшая в этой ленте главную роль, назвали лучшей актрисой, а лучшим режиссером — саму Хлою Чжао. Энтони Хопкинс за роль в фильме «Отец» получил награду как лучший актер. Эта же картина забрала приз за «Лучший адаптированный сценарий».

Вот полный список лауреатов и номинантов на премию BAFTA в этом году:

Лучший фильм

  • «Отец»
  • «Мавританец»
  • «Земля кочевников»
  • «Девушка, подающая надежды»
  • «Суд над чикагской семеркой»

Лучший режиссер

  • Томас Винтерберг, «Еще по одной»
  • Шеннон Мерфи, «Молочные зубы»
  • Ли Айзек Чун, «Минари»
  • Хлоя Чжао, «Земля кочевников»
  • Ясмила Жбанич, «Куда ты идешь, Аида?»
  • Сара Гаврон, «Рокс»

Лучшая женская роль

  • Бакки Бакрай, «Рокс»
  • Рада Бланк, «40-летняя версия»
  • Ванесса Кирби, «Фрагменты женщины»
  • Фрэнсис МакДорманд, «Земля кочевников»
  • Вунми Моссаку, «Его дом»
  • Элфри Вудард, «Помилование»

Лучшая мужская роль

  • Риз Ахмед, «Звук металла»
  • Чедвик Боузман, «Ма Рейни: Мать блюза»
  • Адарш Гурав, «Белый тигр»
  • Энтони Хопкинс, «Отец»
  • Мадс Миккельсен, «Еще по одной»
  • Тахар Рахим, «Мавританец»

Лучшая женская роль второго плана

  • Нив Алгар, «Стойкая броня»
  • Косар Али, «Рокс»
  • Мария Бакалова, «Борат 2»
  • Доминик Фишбэк, «Иуда и черный мессия»
  • Эшли Мадекве, County Lines
  • Юн Ё-джон, «Минари»

Лучшая мужская роль второго плана

  • Дэниэл Калуя, «Иуда и черный мессия»
  • Барри Кеоган, «Стойкая броня»
  • Алан С. Ким, «Минари»
  • Лесли Одом-мл., «Одна ночь в Майами»
  • Кларк Питерс, «Пятеро одной крови»
  • Пол Раджи, «Звук металла»

Лучший оригинальный сценарий

  • Томас Винтерберг и Тобиас Линдхольм, «Еще по одной»
  • Джек Финчер, «Манк»
  • Эмиральд Феннел, «Девушка, подающая надежды»
  • Клер Уилсон и Тереза Икоко, «Рокс»
  • Аарон Соркин, «Суд над чикагской семеркой»

Лучший адаптированный сценарий

  • Мойра Буффини, «Раскопки»
  • Флориан Зеллер и Кристофер Хэмптон, «Отец»
  • Рори Хайнс, Сохраб Ноширвани и М. Б. Травен, «Мавританец»
  • Хлоя Чжао, «Земля кочевников»
  • Рамин Бахрани, «Белый тигр»

Лучший британский фильм

  • «Стойкая броня»
  • «Раскопки»
  • «Отец»
  • «Его дом»
  • «Забвение»
  • «Мавританец»
  • «Откуда ты родом?»
  • «Девушка, подающая надежды»
  • «Рокс»
  • «Спасительница»

Лучший фильм на иностранном языке

  • «Еще по одной»
  • «Дорогие товарищи!»
  • «Отверженные»
  • «Минари»
  • «Куда ты идешь, Аида?»

Лучший анимационный фильм

  • «Вперед»
  • «Душа»
  • «Легенда о волках»

Лучший документальный фильм

  • «Коллектив»
  • «Дэвид Аттенборо: Жизнь на нашей планете»
  • «Дессидент»
  • «Мой учитель-осьминог»
  • «Социальная дилемма»

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Сезон кинонаград подходит к завершению. В преддверии «Оскара» названы лауреаты премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA. Триумфатором 74-й...
 
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