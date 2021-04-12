Стали известны лауреаты премии BAFTA. Больше всего наград - у «Земли кочевников»

Источник материала: Tut.by

Сезон кинонаград подходит к завершению. В преддверии «Оскара» названы лауреаты премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA. Триумфатором 74-й церемонии вручения наград стала «Земля кочевников» Хлои Чжао. Публикуем полный список победителей.



Фото: Dylan Martinez/Reuters

Лучшим фильмом по мнению Британской академии стала картина «Земля кочевников» Хлои Чжао. Фрэнсис Макдорманд, сыгравшая в этой ленте главную роль, назвали лучшей актрисой, а лучшим режиссером — саму Хлою Чжао. Энтони Хопкинс за роль в фильме «Отец» получил награду как лучший актер. Эта же картина забрала приз за «Лучший адаптированный сценарий».

Вот полный список лауреатов и номинантов на премию BAFTA в этом году:

Лучший фильм

«Отец»

«Мавританец»

«Земля кочевников»

«Девушка, подающая надежды»

«Суд над чикагской семеркой»

Лучший режиссер

Томас Винтерберг, «Еще по одной»

Шеннон Мерфи, «Молочные зубы»

Ли Айзек Чун, «Минари»

Хлоя Чжао, «Земля кочевников»

Ясмила Жбанич, «Куда ты идешь, Аида?»

Сара Гаврон, «Рокс»

Лучшая женская роль

Бакки Бакрай, «Рокс»

Рада Бланк, «40-летняя версия»

Ванесса Кирби, «Фрагменты женщины»

Фрэнсис МакДорманд, «Земля кочевников»

Вунми Моссаку, «Его дом»

Элфри Вудард, «Помилование»

Лучшая мужская роль

Риз Ахмед, «Звук металла»

Чедвик Боузман, «Ма Рейни: Мать блюза»

Адарш Гурав, «Белый тигр»

Энтони Хопкинс, «Отец»

Мадс Миккельсен, «Еще по одной»

Тахар Рахим, «Мавританец»

Лучшая женская роль второго плана

Нив Алгар, «Стойкая броня»

Косар Али, «Рокс»

Мария Бакалова, «Борат 2»

Доминик Фишбэк, «Иуда и черный мессия»

Эшли Мадекве, County Lines

Юн Ё-джон, «Минари»

Лучшая мужская роль второго плана

Дэниэл Калуя, «Иуда и черный мессия»

Барри Кеоган, «Стойкая броня»

Алан С. Ким, «Минари»

Лесли Одом-мл., «Одна ночь в Майами»

Кларк Питерс, «Пятеро одной крови»

Пол Раджи, «Звук металла»

Лучший оригинальный сценарий

Томас Винтерберг и Тобиас Линдхольм, «Еще по одной»

Джек Финчер, «Манк»

Эмиральд Феннел, «Девушка, подающая надежды»

Клер Уилсон и Тереза Икоко, «Рокс»

Аарон Соркин, «Суд над чикагской семеркой»

Лучший адаптированный сценарий

Мойра Буффини, «Раскопки»

Флориан Зеллер и Кристофер Хэмптон, «Отец»

Рори Хайнс, Сохраб Ноширвани и М. Б. Травен, «Мавританец»

Хлоя Чжао, «Земля кочевников»

Рамин Бахрани, «Белый тигр»

Лучший британский фильм

«Стойкая броня»

«Раскопки»

«Отец»

«Его дом»

«Забвение»

«Мавританец»

«Откуда ты родом?»

«Девушка, подающая надежды»

«Рокс»

«Спасительница»

Лучший фильм на иностранном языке

«Еще по одной»

«Дорогие товарищи!»

«Отверженные»

«Минари»

«Куда ты идешь, Аида?»

Лучший анимационный фильм

«Вперед»

«Душа»

«Легенда о волках»

Лучший документальный фильм

«Коллектив»

«Дэвид Аттенборо: Жизнь на нашей планете»

«Дессидент»

«Мой учитель-осьминог»

«Социальная дилемма»