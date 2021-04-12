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Что посмотреть? Вот фильмы, которые произвели фурор на премии BAFTA

12.04.2021 11:37 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Лондоне состоялась 74-я церемония вручения наград Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Планировалось, что на премии выступит и принц Уильям, но из-за смерти герцога Эдинбургского этого не случилось. Принц Филипп, о котором сейчас скорбит Англия, был первым президентом BAFTA – c 1959 по 1966 год. 

Какие фильмы стали лучшими по версии британцев 

Фурор произвела лента «Земля кочевников», собрав сразу четыре мощные награды:
лучший фильм, лучший режиссер (Хлоя Чжао), лучшая женская роль (Фрэнсис Макдорманд), лучшая операторская работа (Джошуа Джеймс Ричардс). 

Награда «Лучший актер» досталась Энтони Хопкинсу за роль в драме Флориана Зеллера «Отец». Эта же лента забрала премию за лучший адаптированный сценарий. 

Лучшим британским фильмом признали картину Эмералд Феннелл «Девушка, подающая надежды». 

«Еще по одной» Томаса Винтерберга стал лучшим фильмом на иностранном языке, а лучшим анимационным фильмом признали «Душу» студии Pixar.

Как распределились остальные награды 

  • Лучший актер второго плана — Дэниэл Калуя («Иуда и черный мессия»).
  • Лучшая актриса второго плана — Юн Е Чжон («Минари»).
  • Лучший оригинальный сценарий — «Девушка, подающая надежды».
  • Лучший адаптированный сценарий — «Отец».
  • Лучшая оригинальный саундтрек — «Душа».
  • «Лучшие визуальные эффекты» — «Довод».
  • «Лучшая работа художника-постановщика» — Дональд Грэхэм Берт, Джен Паскаль («Манк»).

 
 
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В Лондоне состоялась 74-я церемония вручения наград Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Планировалось, что на премии выступит и принц Уильям, но...
 
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