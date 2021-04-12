Энергосистема Беларуси технически может работать без связей с литовской

Источник материала: АФН

Испытания белорусской энергосистемы с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой в Беларуси признали успешными.

Как сообщило Минэнерго, испытания проводили в два этапа — 8 и 11 апреля. Они предусматривали отключение всех межгосударственных линий электропередачи с Литвой, чтобы проанализировать режимы работы на энергообъектах Беларуси в такой ситуации. Также требовалось оценить достаточность технических мероприятий по нивелированию последствий отделения стран Балтийского региона от энергокольца БРЭЛЛ, куда входят Беларусь, Россия, Латвия, Литва и Эстония.

По словам заместителя гендиректора — главного диспетчера ГПО «Белэнерго» Дениса Ковалева, испытания прошли успешно и отечественная энергосистема технически способна работать без связей с литовской.

"Кроме того, мы подтвердили правильность и достаточность разработанных технических мероприятий по улучшению надежности электроснабжения своих приграничных энергетических узлов, в основном в условиях реализации ремонтной кампании. Данные технические мероприятия должны быть реализованы в срок до 2023 г.", - сказал он.

Энергосистемы Беларуси и Литвы связаны 13 линиями электропередачи. Четыре из них являются элементами системообразующей сети 330 кВ, способными обеспечивать импортно-экспортные операции в значительных объемах, а также реализовывать транзитный потенциал Беларуси. Остальные линии электропередачи служат для обеспечения электроснабжения приграничных энергетических узлов двух сторон.