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Легкая атлетика. Белоруска Екатерина Гнедько дисквалифицирована на 4 года за употребление запрещенного вещества

12.04.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Представительница спортивной ходьбы из Бреста Екатерина Гнедько дисквалифицирована НАДА Беларуси на 4 года.




В организме 21-летней легкоатлетки был обнаружен лигандрол. Это то же вещество, за которое была наказана титулованная бегунья на 800 метров Марина Арзамасова.

Результаты спортсменки аннулированы, срок наказания отсчитывается от 12 февраля 2021 года до 11 февраля 2025 года.
 
Теги: Брест
 
 
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Представительница спортивной ходьбы из Бреста Екатерина Гнедько дисквалифицирована НАДА Беларуси на 4 года.
 
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