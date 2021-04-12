Вудкрофт познакомился с Лукашенко и получил его медаль

Трибуна . 10 апреля в Минске случился практически ремейк начала январского визита Рене Фазеля. Помните же, как глава ИИХФ, явно хотевший оставить ЧМ-2021 в Беларуси, обнимался с Александром Лукашенко, заодно поздоровавшись с ним по-русски? Потом, уже в Европе, Фазель вынужден был оправдываться и заявил, что в Минске «играл с огнем и немного обжегся», пишет













Что ж, по крайней мере, еще одного иностранца пример чиновника не впечатлил. После матча турнира любителей, в котором трофей в очередной раз вручили команде Лукашенко, того поджидал канадский тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт, который в завершившемся сезоне, по некоторой информации, заработал около 500 тысяч долларов.





Объятия и рукопожатия последовали незамедлительно – более того, Лукашенко снял с себя медаль и повесил на шею гостю со словами: «Чтоб на будущий год выиграл вот такую медаль». Текст на английский учтиво перевел приближенный и к Лукашенко, и к хоккею Дмитрий Басков – правда, непонятно, осознал ли Вудкрофт, что именно такую награду он может получить, разве что сменив или дополнив Баскова во главе любительской команды.





Произнес канадец только: «Nice to meet you», – что по смыслу (приятно с вами познакомиться) означает, что Лукашенко он видел впервые и остался доволен встречей (отметка 5:32).









Вообще Вудкрофт, который стал тренером минского «Динамо» на сезон-2016/17 и вернулся в клуб в 2019-м, выглядит весьма системным человеком – даже как-то удивительно, что его подписи не обнаруживается в провластном письме спортсменов.





Во-первых, есть сведения, что главный тренер с помощниками Павлом Перепехиным и Андреем Мезиным входил в состав «тройки», которая убеждала оставить свою подпись хоккеистов клуба. Во-вторых, некоторые другие иностранные тренеры давно открыто поддержали Лукашенко (а кто-то и аргументировал это).





Вудкрофт же хвалил политика еще в начале своего тренерского пути в «Динамо» – в октябре 2016-го. «Мы всегда готовы встретиться с Лукашенко, если он захочет. Он сам играет, обсуждает все события, живет спортом. Белорусским игрокам повезло, что Лукашенко тоже увлечен хоккеем. Он по-настоящему хочет сделать белорусский хоккей лучше», – судил канадец о ключевом болельщике своего клуба безо всяких рандеву.





Как видим, отношение Вудкрофта к Лукашенко, судя по теплой встрече, мало поменялось даже после 9 августа. Канадец также будто бы не замечал, что вокруг него происходят протесты и насилие со стороны силовиков. Более того, уже после переноса ЧМ-2021 из Беларуси, причиной которого ИИХФ официально назвала вопросы по безопасности, Вудкрофт заявлял, что дислокация клуба может привлечь иностранцев.





«В финансовом плане мы не можем конкурировать с 90 процентами клубов КХЛ. Надо искать подходящих игроков. Мы можем им предложить жизнь в чудесной стране Беларусь, в красивом городе Минске, хорошие условия для тренировок и матчей. В общем, это более расширенный пакет, чем просто зарплата», – говорил тренер, хотя нам сдается, что в нынешней ситуации любой иностранец, способный загуглить новости о Беларуси, попросит прибавку к зарплате за дополнительные риски.





Хотя с подбором кадров Вудкрофт, похоже, тоже взял на вооружение подход режима, не терпящего неугодных, – выход «Динамо» в плей-офф коуч объяснил так: «Мы избавились от игроков, не соответствовавших нашим взглядам. Команде нужны хоккеисты, которые усердно работают и делают то, что нужно. В «Динамо» остались именно такие ребята».





Словно не существовало для Вудкрофта и более близкой его команде неприятной темы – бойкота фан-сектора, объявленного в ответ на околовыборные события. Их место занимали люди в однотипной форме, похожую на ту, что носят военные и МЧС.





Вудкрофт, тем не менее, продолжал звать или ждать поклонников на матчах команды. Например, 7 сентября заявил об особой важности появления болельщиков на «Минск-Арене» в день трагедии «Локомотива», в которой погиб Руслан Салей – в ответ канадца попросили разделять понятия.





Когда «Динамо» вышло в плей-офф, Вудкрофт выразил надежду, что командой гордится не только он, но и «болельщики и вся страна». А непосредственно перед домашними матчами со СКА, узнав, что лимит зрителей на арене подняли до 12 тысяч зрителей (а впоследствии и превысили), сказал, что очень ждет заполненную арену, потому что фанаты (которые, напоминаем, бойкотируют матчи) «могут придать заряд энергии».





С такой формулировкой задаешься вопросом – неужто канадец и ВНС смотрел?





После проигрыша питерской команде на «Минск-Арене» Вудкрофт был уверен, что болельщики «оценили старания команды и видели, что происходит», имея в виду спорное судейство (видимо, его зачастившие примеры в повседневной Беларуси тоже счастливо прошли мимо тренера). А уже после поражения в серии тренер сказал:





«Я очень горд за те результаты, которые мы показали. Мы показали, насколько Минск – это хоккейный город».





Интересно, что и кому показал Вудкрофт встречей с Лукашенко.