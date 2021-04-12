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Ума палата: власти стали рассылать агит-"жировки" - с рассказами про БЧБ и Хатынь

12.04.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кажется, до правящего режима, наконец, дошло, что БТ никто не смотрит и нужны новые способы донесения официальной точки зрения.

Ума палата: власти стали рассылать агит-"жировки" - с рассказами про БЧБ и Хатынь
Жители по меньшей мере трех районов Минска получили "жировки" с пропагандой о бело-красно-белом флаге и утверждениями, что Хатынь сожгли именно под ним. Также в жировках рассказывают об «опросе Ecoom», согласно которому 72% белорусов не поддерживают акции протеста, пишет Телеграм.

Чья это инициатива пока неизвестно. Но, кажется, власти подозревают, что БТ минчане не смотрят и нужны новые способы донесения официальной точки зрения. Иначе как объяснить такую агитацию?



Ранее новый министр информации Владимир Перцов объявил о времени запретов и наказаний.

«Все-таки пришло время расставить все точки над «i», пришло время все эти действия, которые классифицируются в цивилизованных странах как действия, которые как минимум наносят ущерб и несут угрозу государству и обществу, так же классифицировать в нашей стране и принимать соответствующие меры ограничительные, запрещающие, может быть какое-то наказание за это. Мне кажется, время пришло», — пообещал чиновник.

А в Беларуси 76 лет спустя окончания Второй мировой войны возбудили уголовное дело по факту геноцида населения страны в ходе последней войны. Однако существует вероятность, что истинные цели этого дела совсем не те, о каких заявляют власти. 

В комментарии Telegraf.by юрист и политолог Юрий Чаусов заявил, что считает данное уголовное дело политическим. Цель его – оправдание сегодняшних репрессий.
 
Теги: Минск
 
 
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Кажется, до правящего режима, наконец, дошло, что БТ никто не смотрит и нужны новые способы донесения официальной точки зрения.
 
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