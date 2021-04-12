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Ганапольский: «Если ты чего-то копаешь, то к тебе придут»

12.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Известный публицист – о преследовании российскими властями журналиста-расследователя Романа Анина.

Ганапольский: «Если ты чего-то копаешь, то к тебе придут»

– Я хочу поздравить российские власти – серьёзно, — они своего добились, – рассуждает Матвей Ганапольский на Эхе Москвы. – Они приравняли оппозиционную, в первую очередь, а сейчас и расследовательскую деятельность к преступлению против государства. То есть, уже нет никаких сомнений: если ты чего-то копаешь, то к тебе придут, и ты попадаешь в эту машину, и дай бог, чтобы ты вынес оттуда ноги и не оказался на 2-3 года в лагере.

Получилось, поздравляю. И пока ничего с этим сделать нельзя. Но сделали – молодцы, ребята.

 
 
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Известный публицист – о преследовании российскими властями журналиста-расследователя Романа Анина.
 
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