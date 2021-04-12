Ганапольский: «Если ты чего-то копаешь, то к тебе придут»

Источник материала: Салiдарнасць

Известный публицист – о преследовании российскими властями журналиста-расследователя Романа Анина.





– Я хочу поздравить российские власти – серьёзно, — они своего добились, – рассуждает Матвей Ганапольский на Эхе Москвы . – Они приравняли оппозиционную, в первую очередь, а сейчас и расследовательскую деятельность к преступлению против государства. То есть, уже нет никаких сомнений: если ты чего-то копаешь, то к тебе придут, и ты попадаешь в эту машину, и дай бог, чтобы ты вынес оттуда ноги и не оказался на 2-3 года в лагере.

Получилось, поздравляю. И пока ничего с этим сделать нельзя. Но сделали – молодцы, ребята.