|
Ганапольский: «Если ты чего-то копаешь, то к тебе придут»
12.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Известный публицист – о преследовании российскими властями журналиста-расследователя Романа Анина.
– Я хочу поздравить российские власти – серьёзно, — они своего добились, – рассуждает Матвей Ганапольский на
Получилось, поздравляю. И пока ничего с этим сделать нельзя. Но сделали – молодцы, ребята.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный публицист – о преследовании российскими властями журналиста-расследователя Романа Анина.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)