ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На площади Перемен прошла трогательная акция в память о Романе Бондаренко

12.04.2021 11:57 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Как сообщает Telegram-канал «Баста!», жители площади Перемен в Минске провели акцию памяти Романа Бондаренко. На одном из домов появилась огромная свеча.

На площади Перемен прошла трогательная акция в память о Романе Бондаренко

Сегодня ровно пять месяцев со дня убийства минчанина неизвестными в балаклавах.

Роман Бондаренко погиб 12 ноября. Он был художником, одним из жителей площади Перемен.

Вечером 11 ноября во дворе Перемен произошел конфликт с неизвестными в штатском, в котором Роман не участвовал. Неизвестные срезали красно-белые ленты.

В ответ на какую-то реплику Романа начали избивать, а потом затащили в бусик. Избили его так сильно, что он умер не приходя в сознание.

По видеозаписям и сливам аудиозаписей было установлено, что к нападению на Романа причастны кикбоксер Дмитрий Шакута и бизнесмен и хоккейный тренер Николая Лукашенко Дмитрий Басков. К рейдам по дворам также предположительно имеет отношение пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня ровно пять месяцев со дня убийства минчанина неизвестными в балаклавах.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ганапольский: «Если ты чего-то копаешь, то к тебе придут»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by