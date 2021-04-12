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На площади Перемен прошла трогательная акция в память о Романе Бондаренко
Источник материала: UDFКак сообщает Telegram-канал «Баста!», жители площади Перемен в Минске провели акцию памяти Романа Бондаренко. На одном из домов появилась огромная свеча.
Сегодня ровно пять месяцев со дня убийства минчанина неизвестными в балаклавах.
Роман Бондаренко погиб 12 ноября. Он был художником, одним из жителей площади Перемен.
Вечером 11 ноября во дворе Перемен произошел конфликт с неизвестными в штатском, в котором Роман не участвовал. Неизвестные срезали красно-белые ленты.
В ответ на какую-то реплику Романа начали избивать, а потом затащили в бусик. Избили его так сильно, что он умер не приходя в сознание.
По видеозаписям и сливам аудиозаписей было установлено, что к нападению на Романа причастны кикбоксер Дмитрий Шакута и бизнесмен и хоккейный тренер Николая Лукашенко Дмитрий Басков. К рейдам по дворам также предположительно имеет отношение пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.
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Сегодня ровно пять месяцев со дня убийства минчанина неизвестными в балаклавах.
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