Источник материала: UDF

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На площади Перемен прошла трогательная акция в память о Романе Бондаренко Сегодня ровно пять месяцев со дня убийства минчанина неизвестными в балаклавах.

Сегодня ровно пять месяцев со дня убийства минчанина неизвестными в балаклавах.погиб 12 ноября. Он был художником, одним из жителей площади Перемен.Вечером 11 ноября во дворе Перемен произошел конфликт с неизвестными в штатском, в котором Роман не участвовал. Неизвестные срезали красно-белые ленты.В ответ на какую-то реплику Романа начали избивать, а потом затащили в бусик. Избили его так сильно, что он умер не приходя в сознание.По видеозаписям и сливам аудиозаписей было установлено, что к нападению на Романа причастны кикбоксери бизнесмен и хоккейный тренер Николая Лукашенко. К рейдам по дворам также предположительно имеет отношение пресс-секретарь Лукашенко