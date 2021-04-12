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Александр Буйнов / salvemusic.com.ua

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Имя Александра Буйнова исчезло с афиши «Славянского базара» На личном сайте артиста отмечается, что в ближайшее время концерты не планируются.

На личном сайтеотмечается, что в ближайшее время концерты не планируются.Возможно, причина в состоянии здоровья, пишет. В прошлом году Буйнов перенёс операцию по удалению желчного пузыря и поэтому пропустил витебский фестиваль.В сентябре 2020 года Буйнов в числе звезд белорусской и российской эстрады поучаствовал в записи песни «Любимую не отдают», которую власти Беларуси использовали как идеологический ролик. Директор Буйнова заявила, что артист не знал о цитате Лукашенко и не подозревал, что песня может быть воспринята как поддержка политика.Ранее от участия в «Славянском базаре» отказались группа «Рондо» с фронтменом, украинская певица, белорусский певец(Homie), российская певица, украинские шоумены