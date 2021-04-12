ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Имя Александра Буйнова исчезло с афиши «Славянского базара»

12.04.2021 11:57 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Имя Александра Буйнова исчезло с афиши «Славянского базара»
Александр Буйнов / salvemusic.com.ua
Из перечня певцов, которые примут участие в нынешнем «Славянском базаре» в Витебске, исчезло имя Александра Буйнова. Российский артист должен был участвовать как в торжественном открытии, так и в концерте «Золотой хит» в ночь с 16 на 17 июля.

На личном сайте Александра Буйнова отмечается, что в ближайшее время концерты не планируются.

Возможно, причина в состоянии здоровья, пишет TUT.by. В прошлом году Буйнов перенёс операцию по удалению желчного пузыря и поэтому пропустил витебский фестиваль.

В сентябре 2020 года Буйнов в числе звезд белорусской и российской эстрады поучаствовал в записи песни «Любимую не отдают», которую власти Беларуси использовали как идеологический ролик. Директор Буйнова заявила, что артист не знал о цитате Лукашенко и не подозревал, что песня может быть воспринята как поддержка политика.

Ранее от участия в «Славянском базаре» отказались группа «Рондо» с фронтменом Александром Ивановым, Михаил Галустян, украинская певица Maruv, белорусский певец Антон Табала (Homie), российская певица Наташа Королёва, украинские шоумены Тимур Мирошниченко и Андрей Даманский.
 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На личном сайте артиста отмечается, что в ближайшее время концерты не планируются.
 
Новости дня
Новости разные
 
Хто такі Эдуард Гольдшцюкер і чым яго жыцьцёвы досьвед карысны для сёньняшняй Беларусі?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by