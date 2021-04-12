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Имя Александра Буйнова исчезло с афиши «Славянского базара»
Источник материала: UDF
Александр Буйнов / salvemusic.com.ua
На личном сайте Александра Буйнова отмечается, что в ближайшее время концерты не планируются.
Возможно, причина в состоянии здоровья, пишет
В сентябре 2020 года Буйнов в числе звезд белорусской и российской эстрады поучаствовал в записи песни «Любимую не отдают», которую власти Беларуси использовали как идеологический ролик. Директор Буйнова заявила, что артист не знал о цитате Лукашенко и не подозревал, что песня может быть воспринята как поддержка политика.
Ранее от участия в «Славянском базаре» отказались группа «Рондо» с фронтменом Александром Ивановым, Михаил Галустян, украинская певица Maruv, белорусский певец Антон Табала (Homie), российская певица Наташа Королёва, украинские шоумены Тимур Мирошниченко и Андрей Даманский.
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На личном сайте артиста отмечается, что в ближайшее время концерты не планируются.
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