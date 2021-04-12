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Коллаж: РБК-Украина

Традиции дня

Что сегодня нельзя делать

Приметы на 12 апреля

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нужно быть осторожными: что нельзя делать сегодня, все приметы и традиции дня Cегодня было приятно обильно кормить домашних животных.

Также сегодня именины празднуют Иван, Софрония, Зосим и Захар.В этот день крестьяне молились Лествичнику, чтобы на землю сошли дожди, а саженцы хорошо росли. Было принято печь длинные лепешки с выложенными сверху из теста перекладинами. Называли такую выпечку «лестницами» или «лесенками».Кроме того, в народе в этот день принято было убираться. Весь дом вычищали, ковры просушивали на солнце.Также сегодня было приятно обильно кормить домашних животных. Считалось, что пища этого дня поможет им привести лучшее потомство.Нельзя много и тяжело работать.Категорически запрещены ссоры в семье.Кроме того, по народному поверью, 12 апреля с самого утра и до поздней ночи домовой "бесится", не узнает своих домашних. Его проказ стоит опасаться.Издавна существуют погодные приметы на этот день:одуванчики цветут – лето будет коротким;солнце светит целый день – будет длинное лето;обильный дождь – летом будет много грибов.