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Нужно быть осторожными: что нельзя делать сегодня, все приметы и традиции дня

12.04.2021 11:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Нужно быть осторожными: что нельзя делать сегодня, все приметы и традиции дня
Коллаж: РБК-Украина
12 апреля чтит память преподобного Иоанна Лествичника. После 19 лет монашества он ушел в безлюдное место, где провел 40 лет в молитвах и посте. В Украине сегодня также празднуют День работников ракетно-космической отрасли.

Также сегодня именины празднуют Иван, Софрония, Зосим и Захар.

Традиции дня


В этот день крестьяне молились Лествичнику, чтобы на землю сошли дожди, а саженцы хорошо росли. Было принято печь длинные лепешки с выложенными сверху из теста перекладинами. Называли такую выпечку «лестницами» или «лесенками».

Кроме того, в народе в этот день принято было убираться. Весь дом вычищали, ковры просушивали на солнце.

Также сегодня было приятно обильно кормить домашних животных. Считалось, что пища этого дня поможет им привести лучшее потомство.

Что сегодня нельзя делать


Нельзя много и тяжело работать.

Категорически запрещены ссоры в семье.

Кроме того, по народному поверью, 12 апреля с самого утра и до поздней ночи домовой "бесится", не узнает своих домашних. Его проказ стоит опасаться.

Приметы на 12 апреля


Издавна существуют погодные приметы на этот день:

одуванчики цветут – лето будет коротким;

солнце светит целый день – будет длинное лето;

обильный дождь – летом будет много грибов.
 
 
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Cегодня было приятно обильно кормить домашних животных.
 
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