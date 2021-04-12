Apple не хватает экранов mini-LED для новых iPad Pro

Источник материала: Onliner

Apple столкнулась с дефицитом mini-LED-экранов для нового поколения iPad Pro, сообщает Bloomberg. Дисплеи должны стать главным нововведением в планшетах по сравнению с прошлым поколением.

Предположительно, по этой причине дебют iPad Pro уже откладывали: ранее сообщалось, что планшет могли презентовать в марте, однако устройство до сих пор не анонсировано. Теперь iPad Pro ожидается до конца апреля.

Согласно текущей информации, mini-LED получит только iPad Pro в версии на 12,9 дюйма. Модель с 11-дюймовым экраном будет оснащена обычным дисплеем.

Поставщики, по данным Bloomberg, не могут удовлетворить спрос Apple, а одна фабрика и вовсе приостановила производство экранов mini-LED по неназванной причине.