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Apple не хватает экранов mini-LED для новых iPad Pro
Источник материала: Onliner
Apple столкнулась с дефицитом mini-LED-экранов для нового поколения iPad Pro,
Предположительно, по этой причине дебют iPad Pro уже откладывали: ранее сообщалось, что планшет могли презентовать в марте, однако устройство до сих пор не анонсировано. Теперь iPad Pro ожидается до конца апреля.
Согласно текущей информации, mini-LED получит только iPad Pro в версии на 12,9 дюйма. Модель с 11-дюймовым экраном будет оснащена обычным дисплеем.
Поставщики, по данным Bloomberg, не могут удовлетворить спрос Apple, а одна фабрика и вовсе приостановила производство экранов mini-LED по неназванной причине.
10.2" IPS (2160x1620), iPadOS, Apple A12 Bionic, флэш-память 32 ГБ, цвет темно-серый
10.9" IPS (2360x1640), iPadOS, Apple A14 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, цвет голубой
11" IPS (2388x1668), iPadOS, Apple A12Z Bionic, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, цвет серый
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Apple столкнулась с дефицитом mini-LED-экранов для нового поколения iPad Pro, сообщает Bloomberg. Дисплеи должны стать главным нововведением в планшетах по сравнению с прошлым...
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