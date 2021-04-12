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У отреставрированной на доме статуи отвалилось лицо. Внутри оказалась пластиковая бутылка
Источник материала: Onliner
Реставраторы не прекращают удивлять своей работой, что в
Дом Руссова, расположенный на Соборной площади Одессы — одна из самых известных достопримечательностей города. Богато украшенное дореволюционное здание уже долгое время реставрируется, и, как оказалось, с переменным успехом. Одна из уже восстановленных статуй, служивших декором дома, в буквальном смысле потеряла лицо. Выяснилось, что голова насажена на обычную пластиковую бутылку.
В комментариях на Facebook некоторые его пользователи отметили, что основой оригинальной статуи был проволочный каркас, который был заменен на пластик с весьма плачевным результатом. Другие принялись вносить свои улучшения в текущую ситуацию, призванные ее хоть как-то исправить.
Только в 2019 году на реставрацию дома Руссова было потрачено около 150 млн гривен (более $5 млн).
на заднюю часть автомобиля, для 3 велосипедов, ограничение веса: 45 кг
на крышу, для 1 велосипеда
на фаркоп, для 3 велосипедов
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