У отреставрированной на доме статуи отвалилось лицо. Внутри оказалась пластиковая бутылка

Источник материала: Onliner

Реставраторы не прекращают удивлять своей работой, что в Испании , что в России , однако самый свежий пример своеобразного подхода горе-специалистов к своей деятельности пришел из Украины. На одном из самых известных зданий Одессы, которое уже долгое время находится в состоянии реконструкции, у декоративной фигуры, украшающей фасад, отвалилось лицо. Как оказалось, внутри головы был спрятан сюрприз.

Дом Руссова, расположенный на Соборной площади Одессы — одна из самых известных достопримечательностей города. Богато украшенное дореволюционное здание уже долгое время реставрируется, и, как оказалось, с переменным успехом. Одна из уже восстановленных статуй, служивших декором дома, в буквальном смысле потеряла лицо. Выяснилось, что голова насажена на обычную пластиковую бутылку.









В комментариях на Facebook некоторые его пользователи отметили, что основой оригинальной статуи был проволочный каркас, который был заменен на пластик с весьма плачевным результатом. Другие принялись вносить свои улучшения в текущую ситуацию, призванные ее хоть как-то исправить.

Только в 2019 году на реставрацию дома Руссова было потрачено около 150 млн гривен (более $5 млн).











