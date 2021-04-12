Самые теплые, крепкие и дешевые стены: сравнили газосиликат, керамзитобетон и керамические блоки

Источник материала: Tut.by

Сегодня мы попытаемся сделать почти невозможное — ответить на главный вопрос индивидуального застройщика: из чего строить дом? Поможет нам в этом профессиональный строитель и блогер Алексей Беликов, который изучил этот вопрос вдоль и поперек. Пока все готовились к сезону, он проинспектировал несколько заводов, которые производят самые популярные в частном домостроении стеновые блоки — газосиликатные, керамзитобетонные и керамические. И теперь мы знаем не только, сколько из них стоит построить стены при равных условиях, но и какой из них самый теплый и самый долговечный и даже насколько они радиоактивны.





Три блока для стен

Алексей Беликов профессионально занимается строительством частных домов. Недавно он придумал себе новое направление деятельности — завел свой блог на YouTube и снимает для него видео о строительстве собственного дома в деревне под Минском. За зиму, пока на стройках было затишье, он отснял несколько сюжетов, посвященных выбору стеновых материалов, — ездил на белорусские заводы, разговаривал с технологами, присутствовал на испытаниях. Полученные знания он сложил с имеющимся практическим опытом и поделился полученным результатом с REALTY.TUT.BY.

— Мои выводы основываются на протоколах от производителей, сами исследования мы не проводили, — говорит он. — Субъективные выводы сделаны на основе личного опыта.

Для сравнения Алексей Беликов взял самые ходовые размеры стеновых блоков: керамзитобетонный 400×340×240 мм, газосиликатный 625×400×250 мм и керамический поризованный блок 510×250×138 мм. Все материалы отечественного производства.

— Из своей практики скажу, что по применению в 60% случаев люди используют газобетон (или, как его называют, «газосиликат»), в 30% — керамзитобетон, и всего в 10% — керамический блок.

Теплый и еще теплее

Одной из главных характеристик стеновых материалов является такой показатель, как теплопроводность. Ориентиром является нормативный показатель по ТКП «Строительная теплотехника» — нормативное сопротивление теплопередаче для жилых зданий должно равняться не менее 3,2 м2·ºС/Вт.

Чем выше это значение, тем выше сопротивление материала выходу теплого воздуха из дома и входу холодного в дом.

Если не вдаваться в расчеты и брать заявленные производителем характеристики, получаем следующие показатели для стены из выбранных нами блоков:

газосиликат — 3,3333 м2·ºС/Вт;

керамзитобетон — 3,38 м2·ºС/Вт (при оштукатуривании с двух сторон);

керамический блок — 2,72 м2·ºС/Вт.

Получается, что керамический блок даже при большей толщине (500 мм) более теплопроводный или, если проще, более «холодный», и однослойная стена из него не впишется в нормативное значение по сопротивлению теплопередаче.

— Теоретически стены из керамзитобетона и газобетона можно делать однослойными, — говорит Алексей Беликов. — На практике же каждый из этих материалов необходимо утеплять, несмотря на то, что керамзитобетон и газосиликат проходят по нормам. Дело в том, что нужно учитывать тот факт, что у них неидеальная геометрия, что приходится компенсировать более толстыми швами клея или раствора. А они являются дополнительными мостиками холода. И их нужно закрывать утеплителем.

Устройство слоя утеплителя (каменной ваты) повысит показатель теплосопротивления в среднем на 1,25.

Итого у стены из газосиликата это значение будет равно (3,33+1,25)=4,58 м2·ºС/Вт.

Из керамзитобетона — (3,38+1,25)=4,63 м2·ºС/Вт.

Из керамического блока (2,72+1,25)=3,97 м2·ºС/Вт.

При таком раскладе газосиликат и керамзитобетон становятся значительно «теплее», но керамика тоже с запасом проходит по нормам.

Что с долговечностью?

Морозостойкость — этот показатель демонстрирует количество циклов замачивания, замерзания и оттаивания. То есть в естественных условиях этот показатель нам говорит о долговечности материала. Представьте, что блок находится в естественной среде — он намокает, замерзает, оттаивает. И чем больше количество циклов он переносит без ущерба своим прочностным характеристикам — тем лучше.

Итак, смотрим в характеристики наших блоков и видим следующее: керамический блок — 75 циклов, керамзитобетонный — 125 циклов, газосиликат — 25−35 циклов (в зависимости от плотности, чем плотнее, тем меньше циклов).

Еще один важный показатель — прочность при сжатии.

— Эти показатели мы совместно с лаборантами заводов-производителей проверяли на специальных пресс-установках, — продолжает Алексей. — Наилучшие результаты получились у керамических блоков — 10 Н/мм2. У керамзитобетона и газосиликата этот показатель заметно ниже: не менее 2 Н/мм2 у первого и не менее 2,7 Н/мм2 у второго. Впрочем, для частного домостроения и 2 Н/мм2 более чем достаточно.

Водопоглощение

Считается, что керамзитобетон быстрее отдает влагу, но это ошибочное утверждение. Блок в своей структуре имеет много пор, которые обволакивает цемент, и вот как раз таки из-за этой структуры он воду будет очень долго отдавать. Но правильно будет сказать, что и напитывает он влагу не сильно. Газосиликат влагу впитывает очень активно, но высыхает быстрее.



Фото: fasad.guru

Вот цифры по водопоглощению: керамзитобетон — 30%, керамический блок — 14% (поэтому во всех проектах для перегородок влажных помещений применяется керамический кирпич).

Производители газосиликата цифр по водопоглощению не дают, так как, согласно ГОСТ 25485−89, ячеистый бетон подлежит обязательной облицовке.

— У газосиликата есть такой показатель, как отпускная заявленная влажность, — 25%, — говорит Алексей. — Но все, кто сталкивался с этим блоком, знает, что это неправда: он реально мокрый. Мы, когда были на заводе, видели, как перед упаковкой в пленку с блоков просто валил пар. И я считаю, что это главная проблема этого материала.

Алексей объяснил свою позицию: любой материал важно в перспективе защитить фасадной отделкой, но если керамика или керамзитобетон простоит годы без отделки, то для газосиликата это критично, он будет впитывать влагу и разрушаться.

Важный момент: в домах из газосиликата нужно сначала делать внутреннюю отделку, чтобы влага из самого стенового материала и влага из дома (штукатурка, стяжка) выходили наружу. Даже закрывая газосиликат паропроницаемым материалом, вы все равно будете препятствовать выходу влаги.

— Многие утепляют газосиликат пенопластом, и это большая ошибка, так как он паронепроницаем, — говорит Алексей. — Таким образом вы закупориваете стену от выхода влаги. Здесь палка о двух концах: материал нужно высушить, но как это сделать, если его нужно закрывать на зиму от окружающей среды? А еще он быстро впитывает влагу, и у него, не забываем, всего 25−35 циклов замерзания и размерзания. Да, чтобы с ним произошло что-то нехорошее, его нужно полностью замочить — от дождя он намокает лишь частично. Но все же его долговечность явно ниже конкурентов.

Стойкость стен к грибку

Сведений о таких испытаниях Алексей не нашел, хотя, по его словам, есть заявления некоторых заводов, что они их делали.

— Данных я не нашел, а производитель керамических блоков вообще таких испытаний не делал и честно это сказал, — говорит он. — Но чем больше водопоглощение, тем выше вероятность завестись грибку, и у меня в практике есть реальная история, как завелась плесень через месяц на газосиликате — это была несолнечная сторона, непродуваемая. То есть идеальные условия — блок мокрый, не сохнет, вот и пошла плесень. Поэтому тут силикату — жирный минус.

А что насчет радиации?

Есть еще такой показатель, как активность радионуклидов. Это наличие естественной радиации в составе материала, она присутствует в сырье, в щебне, песке и даже в готовой продукции, но чем ниже этот показатель — тем лучше.

Для жилых помещений показатель не должен превышать 370 Бк (беккерелей)/кг:

газосиликат — на сайте производителя просто указано, что не более 370 Бк;

керамзитобетон — 195 Бк, и есть протоколы испытания;

керамика — 206 Бк, и тоже есть протокол.

Алексей говорит, что для него важным моментом в работе с производителями стеновых блоков было то, что протоколы испытаний есть в открытом доступе на сайтах предприятий, а те, которых не хватало, выслали технологи в течение дня.

Например, есть протоколы испытаний на огнестойкость (все материалы негорючие), усилия на вырыв и сдвиг крепежных элементов (десятки протоколов, но все материалы без проблем выдержат и картину, и турник, и телевизор).

Алексей отметил, что протоколов он не нашел на сайтах только у производителей газосиликата.

Отзывы строителей

Теперь перейдем к практике — что говорят о блоках строители, которым непосредственно приходится с ними работать.

— Газосиликатный блок очень тяжелый, — говорит Алексей. — Производитель заявляет, что блок 400×625 мм весит 31 кг, но по факту, если он сырой, — до 40 кг. Представляете, как сложно приходится строителю?

Если оценивать геометрию, то она не идеальная. Алексей рекомендует своим коллегам «лицевать по фасаду» (выводить ровно плоскость с наружной стороны), так как утеплителем будет сложнее ровнять. Лучше внутри дома выровнять стену штукатуркой.

— Но по вертикалям газосиликат ровный, и даже если и есть неровность — то ее легко убрать специальной теркой.

У керамзитобетона линейная геометрия идеальная, так как блоки отливаются в металлических формах. А вот «вертикалка» сильно хромает. Поэтому ряды нужно или шлифовать, что сложно и дорого, или выравнивать клеем, и тогда будут видимые швы. Есть определенные проблемы и с перевязкой углов.

Зато по весу они легче газосиликата (21 кг), вертикальный шов клеем мазать не нужно, становится в шип-паз — работать очень удобно. Но пилить блок нужно сабельной пилой, а не ножовкой, как газосиликат. Еще строители отмечают, что отходов у керамзитобетона больше, так как блок пустотный.

Далее керамический блок. По весу он самый легкий — 15,8 кг. Но есть существенный минус — отсутствие четкой геометрии. Поэтому керамика кладется на раствор, а не на клей.





Из-за этого увеличиваются трудозатраты. И это подтверждается стоимостью работы с керамикой — она самая высокая. Кстати, кладка газосиликата и керамзитобетона оценивается одинаково.

Теперь о цене

Алексей посчитал стоимость материала и работ для стен своего дома (один этаж, площадь 120 «квадратов») — из газосиликата, керамзитобетона и керамики. Объем стен — 60 м3. Армирование рядов, надоконных проемов и так далее в таблицу не включено.

Алексей уточняет, что керамических блоков потребуется 76,5 куба, газосиликата и керамзитобетона — 60 кубов.



Проект дома Алексея, для стен которого и производится расчет

Если считать только по материалам, то газосиликат и керамика обойдутся примерно в одинаковую стоимость. Керамзитобетон ощутимо дороже.

Керамзитобетон (в рублях) Газосиликат (в рублях) Керамический блок (в рублях) Гидроизоляция на первый ряд 45 45 45 Доставка блока 568 264 396 Доставка клея, раствора и цемента 30 30 30 Стоимость песка с доставкой 110 Цемент 275 Клей на 1 м3 108 108 Стоимость приготовления раствора (цемент, вода, песок) 287 Стоимость материала 128 рублей/м3 128*60=7680 90 рублей/м3 90*60=5400 60 рублей/м3 60*76,5=4590 Стеклосетка, чтобы раствор не заполнял поры блока, на каждый ряд 123 Цена (в рублях) 8431 5847 5856

Если все эти суммы свести в одной валюте по сегодняшнему курсу, то выходит, что по стоимости дешевле всего получатся стены из газосиликата — 3216 долларов, на втором месте керамика — 3700 долларов, на третьем керамзитобетон — 4187 долларов.

Стоит уточнить, что цена на керамику указана с учетом действующей на данный момент акционной скидки производителя. Обычно керамические блоки стоят почти в два раза дороже, то есть почти как керамзитобетонные блоки. Следовательно, при равных условиях керамика в итоге окажется самым дорогим стеновым материалом.

Сколько же будут стоить стены, если добавить к цене материалов услуги строителей?

Здесь все просто: кладку газосиликата и керамзитобетона оценивают в 17 долларов за куб. Получаем 1020 долларов за 60 м³ стен. Сложить стены из керамического блока стоит дороже — по 25 долларов за куб, или 1500 долларов.

Итоговая стоимость стен такая:

керамзитобетонный блок — 5207 долларов;

керамический блок — 5200 долларов;

газосиликат — 4236 долларов.

А в этой финальной таблице мы посчитали плюсы каждого из материалов с учетом их характеристик и стоимости. Также Алексей указал, подтверждается ли приведенный параметр протоколом испытаний, их отсутствие — это «минус»:

Параметр Керамзитобетон Газосиликат Керамический блок Коэффициент теплопроводности Вт/м*C 0,118 0,12 0,187 Сопротивление теплопередаче м2·ºC/Вт + (3,38) Протокол + + (3,33) Протокол — - (2,72) Протокол + Морозостойкость (кол-во циклов) + 125 Протокол + - 25−35 Протокол — + 75 Протокол + Прочность при сжатии Н/мм2 - (2) Протокол + - (2,6) Протокол — + (10) Протокол + Водопоглощение, % + (30) Протокол + - Не учитывается + (14) Протокол + Развитие грибка + - + Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг + (195) Протокол + + (206) Протокол — + (не более 370) Протокол + Фактическое усилие вырыва и сдвига крепежных элементов + Протокол + + Протокол — + Протокол + Огнестойкость, класс + А1 Протокол + + А1 Протокол — + А1 Протокол+ Удобство, опыт + + - Цена, $ - + - Итого «+» 8 6 7

Как видим, если оценивать блоки не только по стоимости, то больше плюсов у самого дорогого материала — керамзитобетонных блоков. На втором месте — керамический блок, а бронза — у газосиликата.