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СМИ США: Египет хочет производить белорусские «Полонезы» и «Буки»

12.04.2021 12:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Египет собирается наладить внутри страны лицензионное производство ряда современных белорусских систем вооружения. Об этом сообщает американское военное издание Military Watch, ссылаясь на ряд египетских источников.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Всего оборонный сектор Египта заинтересован в шести различных типах вооружений. Африканская страна с 2013 года активно сотрудничает с Россией и закупает, в частности, истребители МиГ-29М, системы ПВО С-300В4 и БуК-М2, а так же ударные вертолеты Ка-52. Теперь египтяне заинтересовались и продукцией белорусского ВПК.

Больше всего Египет заинтересован, как пишет Military Watch, в системе ПВО средней дальности «Бук-МБ3К». Считается, что ЗРК способен обнаруживать самолеты противника на расстоянии до 130 километров и сбивать — на 70 километрах. При этом система, как ожидается, дешевле, чем российский БуК-М3 «Викинг» или С-350. Производство белорусских «Буков» по лицензии позволит Египту полностью перевооружить свою ПВО со старых систем типа советской С-75.

Помимо «Бука», Египет предсказуемо рассматривает возможность производства РСЗО «Полонез», которым может заменить арсеналы ракет «Скад» и «Хвасон-5». Помимо двух этих моделей, арабская страна может договориться о производстве беспилотников, боевого модуля «АДУНАК» и систем управления огнем.

 
 
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Африканская страна, похоже, всерьез заинтересовалась продукцией ВПК Беларуси.
 
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