|
Льняное масло: особенности применения, о которых нужно знать
Источник материала: Tut.by
HEALTH.TUT.BY поговорил с диетологом Надеждой Рябовой и узнал, чем полезно льняное масло для организма и как нужно его принимать, чтобы не навредить здоровью.
Чем полезно льняное масло?
Масло из семян льна полезно тем, что содержит антиоксиданты (токоферолы, каротиноиды), фолиевую кислоту,
Масло обладает антиатеросклеротическим, антиаритмическим, антитромботическим, иммуномодулирующим, противовоспалительным и антиаллергическим свойствами. Оно может быть использовано для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний (включая стенокардию, аритмию, тромбоз и др.) и в терапии острого и хронического воспаления.
Последние исследования показывают, что полиненасыщенные жирные кислоты льняного масла не только стимулируют рост некоторых полезных бактерий, но и повышают их холестеринметаболизирующую активность, что снижает вероятность развития атеросклероза, некоторых видов рака.
Поскольку это растительный жир, он прежде всего полезен для здоровья кожи, волос и ногтей. Также льняное масло может положительно влиять на желудочно-кишечный тракт, женскую гормональную систему, сердечно-сосудистую систему и даже может использоваться для профилактики некоторых раковых заболеваний.
Но нужно помнить, что одно масло — не панацея, оно работает в комплексе с другими питательными веществами, продуктами, рационом питания и образом жизни в целом.
У льняного масла есть противопоказания? Оно может навредить?
Из-за содержащихся в льняном масле фитоэстрогенов его нужно очень аккуратно употреблять людям с гормонозависимыми опухолями. В противном случае повышается риск утяжеления течения болезни. Хотя все зависит от объема.
Поскольку это жир, как и любое другое масло оно имеет свою калорийность, и достаточно большую. Если у вас ожирение, необходимо уменьшить количество масла в рационе.
Льняное масло опасно для тех, у кого есть заболевания желчевыводящих путей, особенно при
Как правильно применять льняное масло?
Если человек здоров и хочет употреблять льняное масло в качестве профилактики, ему достаточно будет одной столовой или десертной ложки этого продукта в день — это не слишком много и не слишком мало, безопасная дозировка.
Принимать масло натощак и запивать соком не следует, так как в таком случае можно говорить уже о лечебном и усиленном действии продукта. Опять же, если вы считаете, что вам это необходимо, сперва проконсультируйтесь с врачом. Самостоятельно такие эксперименты проводить не нужно.
Самое безопасное — добавлять масло в салаты, каши, творог, любые продукты, которые будут с ним сочетаться по вашему вкусу.
Еще один важный момент — на этом масле нельзя жарить пищу. Оно не терпит термической обработки, так как быстро разрушается и в нем образуются окисленные соединения, которые вредят организму.
Льняное масло помогает худеть?
Нет, не помогает. Человек худеет или оздоравливается только благодаря определенному рациону питания — это правильный комплекс продуктов, их сочетание, время приема пищи. Если делать ставку только на добавление в рацион масла, не похудеешь, все-таки это жир.
Как выбрать хорошее льняное масло?
Наибольшей ценностью с точки зрения биологической активности и полезности обладает масло нерафинированное, «первого холодного отжима»: оно содержит больше витаминов и микроэлементов.
Следует смотреть на срок годности. У льняного масла он обычно невелик — до 6 месяцев. Покупайте максимально свежее.
Бутылка, в которую разлито масло, должна быть темной, плотно закрытой и желательно стеклянной. Хорошо покупать его в маленьких объемах до 500 мл., так как при частом открывании бутылки оно окисляется, что снижает ценность продукта.
Хранить льняное масло нужно в прохладном темном месте, при температуре от 5 до 20 градусов.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врач-диетолог объясняет, как выбрать хорошее льняное масло, в чем его польза для организма и кому стоит избегать этого продукта.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)