Льняное масло: особенности применения, о которых нужно знать

Источник материала: Tut.by

HEALTH.TUT.BY поговорил с диетологом Надеждой Рябовой и узнал, чем полезно льняное масло для организма и как нужно его принимать, чтобы не навредить здоровью.

Надежда РябоваВрач-диетолог, кандидат медицинских наук

Чем полезно льняное масло?

Масло из семян льна полезно тем, что содержит антиоксиданты (токоферолы, каротиноиды), фолиевую кислоту, фитоэстрогены (лигнаны), эссенциальные полиненасыщенные жирные кислоты Омега-6 и Омега-3, причем по сравнению с другими маслами, содержание Омега-3 в нем в несколько раз больше.

Масло обладает антиатеросклеротическим, антиаритмическим, антитромботическим, иммуномодулирующим, противовоспалительным и антиаллергическим свойствами. Оно может быть использовано для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний (включая стенокардию, аритмию, тромбоз и др.) и в терапии острого и хронического воспаления.

Последние исследования показывают, что полиненасыщенные жирные кислоты льняного масла не только стимулируют рост некоторых полезных бактерий, но и повышают их холестеринметаболизирующую активность, что снижает вероятность развития атеросклероза, некоторых видов рака.

Поскольку это растительный жир, он прежде всего полезен для здоровья кожи, волос и ногтей. Также льняное масло может положительно влиять на желудочно-кишечный тракт, женскую гормональную систему, сердечно-сосудистую систему и даже может использоваться для профилактики некоторых раковых заболеваний.

Но нужно помнить, что одно масло — не панацея, оно работает в комплексе с другими питательными веществами, продуктами, рационом питания и образом жизни в целом.



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У льняного масла есть противопоказания? Оно может навредить?

Из-за содержащихся в льняном масле фитоэстрогенов его нужно очень аккуратно употреблять людям с гормонозависимыми опухолями. В противном случае повышается риск утяжеления течения болезни. Хотя все зависит от объема.

Поскольку это жир, как и любое другое масло оно имеет свою калорийность, и достаточно большую. Если у вас ожирение, необходимо уменьшить количество масла в рационе.

Льняное масло опасно для тех, у кого есть заболевания желчевыводящих путей, особенно при желчнокаменной болезни поджелудочной железы. Здесь важно не переусердствовать и ни в коем случае не употреблять масло на голодный желудок: это активизирует желчеотделение и движение камней. Камни могут застрять в желчевыводящих путях, и это может привести к серьезным последствиям, вплоть до тех ситуаций, когда понадобится вызов скорой помощи и срочное оперативное вмешательство. Поэтому, если вы хотите ввести в рацион большее количество этого продукта, лучше сперва проконсультируйтесь с врачом.

Как правильно применять льняное масло?

Если человек здоров и хочет употреблять льняное масло в качестве профилактики, ему достаточно будет одной столовой или десертной ложки этого продукта в день — это не слишком много и не слишком мало, безопасная дозировка.

Принимать масло натощак и запивать соком не следует, так как в таком случае можно говорить уже о лечебном и усиленном действии продукта. Опять же, если вы считаете, что вам это необходимо, сперва проконсультируйтесь с врачом. Самостоятельно такие эксперименты проводить не нужно.

Самое безопасное — добавлять масло в салаты, каши, творог, любые продукты, которые будут с ним сочетаться по вашему вкусу.

Еще один важный момент — на этом масле нельзя жарить пищу. Оно не терпит термической обработки, так как быстро разрушается и в нем образуются окисленные соединения, которые вредят организму.

Льняное масло помогает худеть?

Нет, не помогает. Человек худеет или оздоравливается только благодаря определенному рациону питания — это правильный комплекс продуктов, их сочетание, время приема пищи. Если делать ставку только на добавление в рацион масла, не похудеешь, все-таки это жир.



Фото: pixabay.com

Как выбрать хорошее льняное масло?

Наибольшей ценностью с точки зрения биологической активности и полезности обладает масло нерафинированное, «первого холодного отжима»: оно содержит больше витаминов и микроэлементов.

Следует смотреть на срок годности. У льняного масла он обычно невелик — до 6 месяцев. Покупайте максимально свежее.

Бутылка, в которую разлито масло, должна быть темной, плотно закрытой и желательно стеклянной. Хорошо покупать его в маленьких объемах до 500 мл., так как при частом открывании бутылки оно окисляется, что снижает ценность продукта.

Хранить льняное масло нужно в прохладном темном месте, при температуре от 5 до 20 градусов.