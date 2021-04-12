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Лукашенко на этой неделе летит в Азербайджан

12.04.2021 12:17 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко на этой неделе летит в Азербайджан.

Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», основная часть переговоров с Алиевым намечена на среду.

Так, Лукашенко и Алиев проведут две встречи: одна неформальная - сразу по прибытии в Баку, вторая встреча - официальная.

Официальные переговоры пройдут в узком и расширенном составах.

"Основное внимание - расширению торгово-экономического взаимодействия и наполнению сотрудничества новым содержанием. На повестке: вопросы промышленной кооперации, текущие и перспективные проекты в области производства и поставок продовольствия, переработки сельхозпродукции. Среди актуальных тем: сотрудничество в здравоохранении, научно-технической, образовательной и туристической сферах", - говорится в сообщении.

Лукашено и Алиев также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

По итогам переговоров ожидается подписание двусторонних документов.

 
 
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Лукашенко на этой неделе летит в Азербайджан на переговоры с Алиевым.
 
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