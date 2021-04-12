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Лукашенко на этой неделе летит в Азербайджан
Источник материала: АФН
Лукашенко на этой неделе летит в Азербайджан.
Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», основная часть переговоров с Алиевым намечена на среду.
Так, Лукашенко и Алиев проведут две встречи: одна неформальная - сразу по прибытии в Баку, вторая встреча - официальная.
Официальные переговоры пройдут в узком и расширенном составах.
"Основное внимание - расширению торгово-экономического взаимодействия и наполнению сотрудничества новым содержанием. На повестке: вопросы промышленной кооперации, текущие и перспективные проекты в области производства и поставок продовольствия, переработки сельхозпродукции. Среди актуальных тем: сотрудничество в здравоохранении, научно-технической, образовательной и туристической сферах", - говорится в сообщении.
Лукашено и Алиев также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.
По итогам переговоров ожидается подписание двусторонних документов.
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Лукашенко на этой неделе летит в Азербайджан на переговоры с Алиевым.
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