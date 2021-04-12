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СК завел уголовные дела против создателей фондов BY_help и BYSOL

12.04.2021 12:17 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

УСК по Минску возбудил уголовные дела против создателей фондов помощи протестующим BY_help и BYSOL - Алексея Леончика и Андрея Стрижака.

Их обвиняют в подготовке людей к беспорядкам и в спонсировании "экстремистского формирования, созданного в виде объединения деструктивных дворовых чатов".

По информации СК Беларуси, действия Алексея Леончика и Андрея Стрижака квалифицированы следствием по:

ч. 2 ст. 342 (иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок);

ст. 361-2 (финансирование деятельности экстремистского формирования) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

"УСК по городу Минску в отношении граждан Республики Беларусь А.Стрижака и А.Леончика вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых по всем вышеуказанным преступлениям. Они объявлены в межгосударственный розыск", - говорится в сообщении.

 
Теги: Минск
 
 
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УСК по Минску возбудил уголовные дела против создателей фондов помощи протестующим BY_help и BYSOL - Алексея Леончика и Андрея Стрижака.
 
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