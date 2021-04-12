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Карпенко прокомментировал информацию о невмешательстве родителей в образовательный процесс детей

12.04.2021 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр образования Беларуси Игорь Карпенко сообщил, что порядок предоставления информации родителям об образовательном процессе определяет учреждение образования.

Резонансную тему о том, что родители не имеют права вмешиваться в образовательный процесс, Карпенко назвал «непонятно чьими интерпретациями», а также посоветовал «распространителям информации» почитать кодекс.

«Статья о том, что родители имеют право получать информацию об образовательном процессе, о том, как он осуществляется, содержание его, – она осталась нетронутой. Единственное, что мы добавили: порядок предоставления этой информации определяет учреждение образования. Это логично», – заявил он в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ.

Он объяснил это так: если в школе учится тысяча учащихся, и если одномоментно придет тысяча родителей, то это привет к коллапсу в школе.

«Поэтому, конечно, учреждение образования должно определить порядок, как это делается. И это естественно, потому что родители – такие же участники образовательного процесса и, бесспорно, без родителей невозможно решать многие вещи», – пояснил Карпенко.

По его словам, если ребенок, допустим, немотивирован на учебную деятельность, то одних усилий педагога недостаточно – без усилий родителей не обойтись. Кроме этого, нужно создать соответствующие условия дома и соответствующая мотивация.

Также министр сообщил, что ожидается переход на всеобщее среднее образование. Гава Минобразования считает, что к этому в республике фактически подошли. В стране практически нет детей, которые закончили только девять классов и дальше пошли работать.

«Это не значит, что все должны обязательно идти в школу после девятого класса. Нет, они могут пойти учиться в профессионально-техническое или специальное учебное заведение и там получить общее среднее образование», – заявил Карпенко.

7 апреля Палата представителей приняла в первом чтении изменения в Кодекс об образовании.
 
 
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Министр образования Беларуси Игорь Карпенко сообщил, что порядок предоставления информации родителям об образовательном процессе определяет учреждение...
 
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