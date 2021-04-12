Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Карпенко: если одномоментно в школу придет тысяча родителей – будет коллапс

Карпенко опроверг слухи о том, что родителям не позволят вмешиваться в обучение детей, а также прокомментировал другие резонансные нововведения. По мнению министра, если ребенок "немотивирован на учебную деятельность", одних усилий педагога недостаточно. Всем, кто сомневается в трактовке каких-то норм, он посоветовал взять в руки Кодекс, который есть в свободном доступе.

"Но это же сложно – 500 страниц – надо прочитать, найти соответствующую статью. Кстати, статья о том, что родители имеют право получать информацию об образовательном процессе, о том, как он осуществляется, его содержание, она осталась нетронутой", – сказал он.

При этом добавлен пункт о "порядке предоставления информации". Теперь это будет определять каждое учреждение образования самостоятельно.

"Представьте, если в школе учится тысяча учащихся и одномоментно придет тысяча родителей, это будет коллапс в школе. Конечно, учреждение образования должно определить порядок, как это делается", – подчеркнул Карпенко.

Напомним, депутаты Палаты представителей поддержали изменения в Кодекс об образовании на минувшей неделе. Изменения затронут работу вузов, колледжей и детских садов, также в законе официально закрепят дистанционное образование.

Читайте также:

Ливянт: новый Кодекс об образовании ― что не устраивает педагогов

Минимальные баллы и новые возможности : что надо знать о ЦТ-2021

Квота для белорусских студентов в университетах России удвоилась