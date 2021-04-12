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Карпенко: если одномоментно в школу придет тысяча родителей – будет коллапс
12.04.2021 12:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Карпенко опроверг слухи о том, что родителям не позволят вмешиваться в обучение детей, а также прокомментировал другие резонансные нововведения. По мнению министра, если ребенок "немотивирован на учебную деятельность", одних усилий педагога недостаточно. Всем, кто сомневается в трактовке каких-то норм, он посоветовал взять в руки Кодекс, который есть в свободном доступе.
"Но это же сложно – 500 страниц – надо прочитать, найти соответствующую статью. Кстати, статья о том, что родители имеют право получать информацию об образовательном процессе, о том, как он осуществляется, его содержание, она осталась нетронутой", – сказал он.
При этом добавлен пункт о "порядке предоставления информации". Теперь это будет определять каждое учреждение образования самостоятельно.
© Sputnik
"Представьте, если в школе учится тысяча учащихся и одномоментно придет тысяча родителей, это будет коллапс в школе. Конечно, учреждение образования должно определить порядок, как это делается", – подчеркнул Карпенко.
Напомним, депутаты Палаты представителей
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