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Карпенко: если одномоментно в школу придет тысяча родителей – будет коллапс

12.04.2021 12:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Карпенко: если одномоментно в школу придет тысяча родителей – будет коллапс

Карпенко опроверг слухи о том, что родителям не позволят вмешиваться в обучение детей, а также прокомментировал другие резонансные нововведения. По мнению министра, если ребенок "немотивирован на учебную деятельность", одних усилий педагога недостаточно. Всем, кто сомневается в трактовке каких-то норм, он посоветовал взять в руки Кодекс, который есть в свободном доступе.

"Но это же сложно – 500 страниц – надо прочитать, найти соответствующую статью. Кстати, статья о том, что родители имеют право получать информацию об образовательном процессе, о том, как он осуществляется, его содержание, она осталась нетронутой", – сказал он.

При этом добавлен пункт о "порядке предоставления информации". Теперь это будет определять каждое учреждение образования самостоятельно. 

© Sputnik
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"Представьте, если в школе учится тысяча учащихся и одномоментно придет тысяча родителей, это будет коллапс в школе. Конечно, учреждение образования должно определить порядок, как это делается", – подчеркнул Карпенко. 

Напомним, депутаты Палаты представителей поддержали изменения в Кодекс об образовании на минувшей неделе. Изменения затронут работу вузов, колледжей и детских садов, также в законе официально закрепят дистанционное образование.

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