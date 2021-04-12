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Дело о похищении человека и злостном хулиганстве завершено

12.04.2021 12:37 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Дело о похищении человека и злостном хулиганстве завершено. Следователи в Полоцке передают материалы прокурору для суда. Эта история больше напоминает 90-е, когда человека похищают, увозят в лес и заставляют копать себе могилу. Произошло это в ноябре прошлого года. Причем конфликт был в два этапа. Обвиняемый - 28-летний житель Ушач.

Оксана Лазько, официальный представитель УСК по Витебской области: "Следователи допросили потерпевшего, свидетелей и обвиняемых. Проведены очные ставки и проверка показаний на месте. В ходе следствия установлено, что один из обвиняемых снимал видео происходящего в лесу на свой мобильный телефон. Видеозапись, на которой зафиксированы обстоятельства совершения преступления, осмотрена и приобщена к материалам уголовного дела. По результатам расследования трем мужчинам в возрасте 29, 32 и 30 лет предъявлено обвинение по ч. 2 ст.182 ("Похищение человека") и ч. 2 ст. 339 ("Злостное хулиганство") Уголовного кодекса Республики Беларусь. Действия 28-летнего обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 339 ("Хулиганство"), ч. 2 ст. 182 ("Похищение человека") и ч. 2 ст. 339 ("Злостное хулиганство") Уголовного кодекса Республики Беларусь. Ко всем обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд".

 
 
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Дело о похищении человека и злостном хулиганстве завершено. Следователи в Полоцке передают материалы прокурору для суда. Эта история больше напоминает 90-е, когда...
 
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