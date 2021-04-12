В железной клетке — 25-летний Тихон Осипов. Начался суд по делу о наезде BMW на силовиков 11 августа

Источник материала: Салiдарнасць

Минчанину грозит до 25 лет лишения свободы, сообщает AUTO.TUT.BY .

В Минском городском суде начали рассматривать уголовное дело о наезде BMW на милиционеров 11 августа прошлого года. По версии следствия, во время протестной акции водитель направил автомобиль в группу военнослужащих внутренних войск МВД, в результате пострадали пять силовиков.





Все фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Следствие установило, что около часа ночи 24-летний водитель ехал на BMW по улице Притыцкого и направил свой автомобиль на группу сотрудников милиции. После этого он скрылся с места происшествия. В результате наезда пострадали пять военнослужащих внутренних войск МВД в возрасте от 23 до 29 лет.

— На следующий день парень обратился в милицию с заявлением об угоне автомобиля. Кроме этого, будучи допрошенным в качестве свидетеля по делу о массовых беспорядках, он ввел в заблуждение следователей своими показаниями, пытаясь таким образом уйти от ответственности. Несмотря на это, следователи установили истинные обстоятельства произошедшего и местонахождение автомобиля — транспортное средство было обнаружено в водоеме, — сообщили в СК.

В отношении водителя BMW было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК Беларуси.

В железной клетке суда — 25-летний Тихон Осипов. Парень родился в Климовичах, имеет высшее образование, до заключения под стражу работал инженером. Женат, детей нет. Ранее судим не был.

В зал пришли пятеро пострадавших — военнослужащие внутренних войск МВД.





Зачитывая обвинительную часть, прокурор Антон Тюменцев отметил, что Тихон Осипов имеет водительские права с 2013 года, за это время он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. После выборов президента он поддался призывам через интернет о непринятии итогов, участии в массовых беспорядках, погромах и поджогах.





После часа ночи 11 августа обвиняемый управлял BMW 525 2003 года выпуска, в авто находились предметы для участия в массовых несанкционированных мероприятиях: два хоккейных шлема, защитные очки, бело-красно-белое полотнище, йод, бинт. Осипов ехал по Притыцкого, возле дома № 56 он остановился. Впереди была шеренга силовиков из в/ч 5524 ВВ МВД Беларуси.

— Требованиям сотрудников ОВД Осипов не подчинился: из авто не вышел, транспортное средство для досмотра не предоставил. <…> Обвиняемый имел цель избежать ответственности. В BMW были сняты регистрационные знаки, заблокированы двери, — сообщил прокурор.

По мнению обвинения, Осипов видел сотрудников ОВД, которые стояли к нему спиной, и умышленно начал двигаться на них. От удара трое военнослужащих упали на асфальт, еще двое — на капот, а оттуда — на проезжую часть. После наезда водитель BMW ускорился и скрылся с места происшествия.

— Обвиняемый имел цель на убийство военнослужащих, в качестве орудия убийства он использовал автомобиль. Осипов не смог довести задуманное до конца, потому что все сотрудники были тренированные и успели среагировать. Также они находились в защитных костюмах.





Мужчину обвиняют по нескольким статьям УК: участие в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 293), покушение на убийство сотрудников ОВД (ч.1 ст. 14 и ст. 362) и ложный донос (ч. 1 ст. 400).

Обвиняемый признал вину частично.