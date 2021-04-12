Цепкало: «Все институты у нас сегодня — просто ширма»

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Экс-участник президентской кампании и экс-дипломат — о последних новостях, исходящих от МИД Беларуси.





— В нынешней ситуации говорить о том, что Минск или Беларусь может быть какой бы то ни было «переговорной площадкой», — иллюзия. С белорусскими властями никто сейчас не будет разговаривать, тем более рассматривать их в качестве посредника, который может решать какие-то вопросы, — заявил экс-участник президентской кампании Валерий Цепкало в эфире канала ОГП-ТВ .

Он указал на два основных фактора, которые в настоящее время определяют состояние внешней политики Беларуси.

— Сокращение посольств, о котором сейчас говорят в МИД, — это, во-первых, отражение той тяжелой экономической ситуации, к которой привели нерыночная экономика и административно-командная система. Когда даже те предприятия, которые традиционно приносили прибыль, такие как, например, «Гродно Азот» и «Беларуськалий», значительно сократили прибыль.

И, второе, — это сужение пространства для диалога с Беларусью. Дипломатия — это, прежде всего, попытка выстроить диалог, пригласить к себе для каких-то целей иностранных бизнесменов, политиков. Но, очевидно, что тот, кто находится во главе белорусского режима, «нерукопожатный» на Западе. И политическим советникам и даже послам нечего делать, потому что говорить на тему визитов, по крайней мере, в страны, которые традиционно считаются демократическими, они не будут.

Думаю, что сокращается пространство и для экономических советников, потому что у нас разрушены институты — не существует парламента, как независимого органа, способного принимать решения, независимой судебной системы, правительства. Все институты у нас сегодня — просто ширма, и это понятно для всех и, прежде всего, для бизнеса.

Сложно представить себе позицию экономического советника, который будет при этом пытаться привлечь инвестиции в Беларусь, — отметил политик.

Каким образом формируется внешня белорусская политика?

— Я абсолютно убежден, что в белорусском МИД огромное количество порфессиональных дипломатов, — продолжил Валерий Цепкало. — Сам факт нахождения за рубежом, владения иностранными языками, предполагает, что эти люди обладают значительно более широким кругозором, чем, скажем, сотрудники того же ОМОНа или ГУБОПиК.

И если бы белорусский МИД являлся субъектом формирования внешней политики, думаю, сотрудники с удовольствием бы приняли участие в обсуждении этой политики, но их не слушают. В результате кто-то ушел из МИДа в знак протеста, кто-то объявил «итальянскую забастовку» и просто сидит, понимая всю абсурдность ситуации. А кто-то пытается оправдывать то, что происходит в нашей стране, хотя оправдать это невозможно, — прокомментировалт поведение дипломатов Валерий Цепкало.





Его дополнил экс-дипломат Игорь Лещеня:

— Можно четко сказать, что в окружении Лукашенко демократы есть только в том смысле, что им нравится потреблять материальные и иные ценности демократического западного общества. Других демократов там нет и не будет. И в отношении Владимира Макея тоже ничего не изменилось. Он один из столпов и создателей системы Лукашенко. Он 21 год является одним из самых доверенных лиц у Александра Григорьевича.