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Суздальцев: Лукашенко продолжает терять опору во всех слоях белорусского общества
Источник материала: UDF
Фото: РИА Новости
Между тем, обстановка в Восточной Европе не может не влиять на политическую ситуацию в Беларуси. Сохраняющаяся высокая вероятность начала масштабных военных действий на Донбассе в краткосрочной перспективе выигрышна для А. Лукашенко. Россия с начала марта, после возобновления обстрелов городов ДНР/ЛНР, «ушла» в украинскую тематику и ей явно не до Минска,
А. Лукашенко играет в хоккей. Скорее катается, что для его возраста можно считать серьезным достижением. Внешне у белорусских властей все хорошо. Правда, денег нет, но А. Лукашенко не унывает, а белорусские власти сконцентрировались на трех направлениях: внутренняя политика, Запад и Россия.
Внутренняя политика
Она сохраняет репрессивный характер. Власти могут опереться только на силовой компонент. А. Лукашенко не нарастил свою поддержку в обществе, скорее даже ощутимо потерял и продолжает терять свою опору во всех слоях белорусского общества. Иными словами, власти видят раскол общества, но у них нет инструментов для ликвидации этой язвы. На самом деле, такой инструмент, конечно, есть, и он называется транзитом власти, но А. Лукашенко скорее уничтожит всю страну, чем откажется от власти. Так что белорусский руководитель тонет сам и тянет ко дну белорусскую номенклатуру и силовиков. Белорусские олигархи, естественно, выкрутятся и частично приватизируют солидную часть финансов «семьи».
Умные люди понимают, что «победы» нет. Советую обратить внимание на интервью по данному адресу: https://t.me/lgbelarussegodnya/1751. Известный белорусский эксперт вполне открыто и честно говорит о том, что провластным блогерам необходимо перестать боятся и надо объединяться при поддержке АП РБ и белорусских силовиков. Иными словами, провластным блогерам нужна охрана, что звучит очень странно. Напомним, что 9 августа 2020 года председатель ЦИК РБ Лидия Ермошина заявила, что за А. Лукашенко проголосовало 81% (практически вся страна»), а тут уже блогеров надо водить под конвоем. В Беларуси у власти оккупационная администрация?
На что в данном случае надеется А. Лукашенко? На покорность и страх. В стране создается глобальный концлагерь, где выйти из дома реально опасно. Хотя и в квартире не спасёшься. Сомнительно, что получится… Но главная надежда – Украина. Если начнется российско-украинская война, то А. Лукашенко будет позиционировать себя в качестве хранителя белорусского «спокойствия» и «стабильности» на фоне военного цунами. Так Украина в 2015 году помогла А. Лукашенко спокойно пройти пятые выборы.
Запад
Тут плетет интриги, но, как всегда, крайне по колхозному, небезызвестный В. Макей. Есть информация, что через посредников белорусский министр иностранных дел имеет коммуникации со «штабом» С. Тихановской. Доказательств нет, но разговоров много. В любом случае значение В. Макея сейчас быстро растет, но стоит напомнить, что этот человек имеет свои амбиции, поддерживаемые его словоохотливой супругой. В. Макей, все годы своей службы на посту министра и выполняя поручения А. Лукашенко на международной арене, никогда не забывал себя. Напомним, что сейчас А. Лукашенко слаб, как никогда…
На Западе В. Макей будет искать «дыру» в заборе изоляции, пытаясь, как всегда, «продать» своего спонсора и союзника – Россию. Стоит обратить внимание, что белорусские СМИ «как воды в рот набрали» в отношении обострения на Донбассе, ни словом не вспомнили об убийстве четырехлетнего мальчика, артиллерийских обстрелах и т.д. А. Лукашенко всегда выкручивался за счет предательства Москвы. Не в первый раз…
Россия
Главная фигура на российском направлении - В. Семашко. Он, конечно, много фантазирует и кормит А. Лукашенко обещаниями, но исключительно активен. Минску нужны от России только деньги и очень много денег. Отсюда и невероятная активность белорусских властей на интеграционном направлении, но эта активность какая-то декоративная.
В частности, Минск буквально навязывает Москве возврат к обсуждению «Дорожных карт» и даже анонсирует устами В. Семашко скорое их подписание. Но одновременно пытается переформатировать «Дорожные карты» в какую-то капитуляцию России, когда А. Лукашенко и его олигархи получат возможность безнаказанно грабить российские ресурсы, ничего не давая взамен. Понятно, что на таких условиях никаких внятных и интенсивных переговоров по «Дорожным картам» не ведется.
Но, в тоже время, необходимо учесть, что тема «Дорожных карт» существует и, по идее, должна помочь Минску дорваться до российских денег. А. Лукашенко вновь мечтает об интеграционных авансах… Получится? Посмотрим…Но ясно, что Минск тянет время и просит денег. И конечно, рассчитывает на войну с Украиной. По традиции в условиях регионального, а в случае с Украиной, даже глобального кризиса, «ценность» А. Лукашенко, как «единственного союзника», резко вырастает и появляется возможность выклянчат у Кремля деньги. А. Лукашенко желает войну. Война спасет лимитрофа…
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Между тем, обстановка в Восточной Европе не может не влиять на политическую ситуацию в Беларуси.
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