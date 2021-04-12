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«Роскосмос» потерял контракты из-за «подлых» санкций США

12.04.2021 12:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Роскосмос» теряет потенциальные контракты на запуск зарубежных спутников. Как объяснил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин журналистам «РИА Новости», это связано с санкциями, введенными США.

— Я знаю несколько подобных ситуаций, когда заказчики хотели бы лететь именно на наших ракетах, но из-за американских подлых санкций были вынуждены отказаться, — цитирует агентство Рогозина. — Это в случае, если в космическом аппарате есть комплектующие made in USA.

Структуры «Роскосмоса» попали под санкции в декабре 2020 года. Прорабатывался вариант ответа на санкции в виде отказа поставок двигателей РД-180/РД-181 в США. Однако предприятие «Энергомаш», которое их производит, в таком случае будет терять от 10 млрд до 13 млрд российских рублей в год. По нынешним курсам это в районе $168,4 млн по верхней расчетной планке, или около трети общей выручки предприятия «Энергомаш».

Тем не менее, Дмитрий Рогозин смотрит в будущее с оптимизмом. В своем обращении, посвященном 60-летию первого полета человека в космос, он отметил, что российская космонавтика на пороге важных изменений.

— Мы стоим на пороге очень важных изменений в нашей отрасли — переход на новую ракетно-космическую технику, начало лунных исследований сначала автоматами, а потом экипажами наших космонавтов.


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«Роскосмос» теряет потенциальные контракты на запуск зарубежных спутников. Как объяснил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин журналистам «РИА Новости», это...
 
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