BMW для сельской местности. Студенты построили необычный пикап

Источник материала: Onliner

Если не считать прототипов, BMW никогда не выпускала серийные пикапы. Американские студенты в Алабаме так расстроились из-за этого факта, что построили свой собственный трак с «мордашкой» от 3-Series Е30.





За основу был взят популярный в США пикап Toyota Tacoma 2001 года выпуска. Оказывается, этой машине отлично подходит передняя часть от BMW 325i 1987 года. Студенты «соединили» эти две машины, найдя их среди списанного транспорта. Проект строили в центре Shelby County Career Tech Education Center (CTEC), где учат специалистов для будущих тюнинг-ателье.





Пикап покажут на выставке Alabama Auto Show, которая пройдет в этом месяце. Технически машина полностью идентична Toyota Tacoma. Забавно, что в мире серийных авто тоже есть Toyota, «скрещенная» с BMW: нынешнее поколение Z4 является близким родственником Toyota Supra. Только двигатель там именно немецкий.