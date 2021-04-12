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Главреда NewGrodno Игоря Бубликова оштрафовали за распространение «экстремистских материалов»

12.04.2021 12:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Главного редактора гродненского портала NewGrodno Игоря Бубликова оштрафовали на 725 рублей. Соответствующее постановление вынес суд Ленинского района Гродно 12 апреля.

Главреда NewGrodno Игоря Бубликова оштрафовали за распространение «экстремистских материалов»

Суд решил, что Бубликов распространял материалы телеграм-канала, которые белорусские власти сочли экстремистскими в прошлом году.

Материалы этого телеграм-канала были опубликованы на портале NewGrodno 17 августа в статье «Что происходит на белорусских предприятиях в понедельник?». На «экстремистском видео» было выступление Александра Лукашенко. Ленинский РОВД Гродно расценил это как нарушением части 2 статьи 17.11 КоАП в редакции 2003 года.

Дело рассматривал судья Руслан Гурин. На суде присутствовал представитель УВД Гродненского облисполкома майор Андрей Пигульский.

Бубликов признал себя виновным частично. Он пояснил, что действительно разместил видео с указанного телеграм-канала. Когда 20 октября прошлого года белорусские власти добавили его в список запрещенных материалов, Бубликов удалил со своего портала все, что подпадало под «экстремистские материалы».

«Я просто не заметил ее технически. Если бы я заметил, я бы с удовольствием ее удалил... Все делают ошибки. Это не было сделано специально, для распространения», — пояснил Бубликов.

По его словам, всего данную статью просмотрели 1.030 раз. Последний раз ее посещали 21 августа, когда телеграм-канал еще считался разрешенным белорусскими властями. Потом эту статью никто не читал до января, когда делом занялась милиция.

«Материалы с этого телеграм-канала остаются на Youtube-канале БелТА. Я их не виню, а просто объясняю, что удалить все технически сложно», — сказал Бубликов.

29 января этого года в доме Бубликова был проведен осмотр, у него изъяли системный блок компьютера.

 

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Теги: Гродно
 
 
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Главного редактора гродненского портала NewGrodno Игоря Бубликова оштрафовали на 725 рублей. Соответствующее постановление вынес суд Ленинского района Гродно 12...
 
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