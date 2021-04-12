В Беларуси отключили Euronews. «Никакой политической подоплеки»?

Утром 12 апреля многие белорусы, которые привыкли начинать день с Euronews, не нашли канал на привычной кнопке. Что случилось, разбирались Naviny.by.





«По независящим от нас причинам…»

О том, что придется освобождать кнопку Euronews, представители телесетей узнали в пятницу 9 апреля.

На сайте Минских телевизионных информационных сетей (МТИС) размещено такое объявление: «По независящим от нас причинам отсутствует сигнал телеканала Euronews». Как отмечается, 12 апреля у Euronews «закончился срок разрешения на вещание на территории Республики Беларусь, выдаваемого Министерством информации».

Аналогичное по сути сообщение появилось сегодня и на сайте медиасервиса ZALA, принадлежащего «Белтелекому». Cosmos telecom опубликовал схожую новость и принес извинения своим абонентам «за возможные неудобства».

На сайте и в соцсетях медиасервиса VOKA, принадлежащего телеком-оператору «А1 Беларусь», о прекращении вещания Euronews не сообщается, однако новостной канал исчез из сетки вещания.

Исправят нарушения — получат разрешение на вещание

Заместитель начальника управления электронных средств массовой информации и интернет-ресурсов Министерства информации Галина Гусакова сказала Naviny.by, что у телеканала Euronews закончился срок разрешения на распространение, которое, согласно законодательству, выдается на три года.

По словам Гусаковой, претензии к Euronews были связаны не с содержанием, а с замечаниями по рекламе со стороны МАРТ:

«Они не успели этого сделать, срок разрешения закончился, и пока телеканал исключен из списка иностранных средств массовой информации, которым разрешено распространение в Беларуси. Исправят нарушения — получат разрешение на вещание. Представители телеканала владеют информацией на этот счет».

«У нас одинаковый подход ко всем телеканалам. Здесь нет никакой политической подоплеки. Если бы были вопросы по соблюдению закона “О средствах массовой информации”, мы бы давным-давно вопрос закрыли. У нас есть определенные рычаги. Вопросы были у МАРТа, нарушения легко устранимы», — отметила Гусакова.

Представитель Министерства информации пояснила, что разрешение на вещание выдается на основе коллегиального решения ряда ведомств, в том числе Мининформа, Минздрава и МАРТа.

Гусакова пояснила, при условии устранения выявленных недочетов и подачи заявления потребуется «немногим более двух недель на то, чтобы Euronews начал снова вещать в Беларуси».

В МАРТе пока не ответили на вопрос, в чем суть претензий по рекламе к телеканалу.

Телеканал Euronews начал вещание 1 января 1993 года. Euronews — международное СМИ, предлагающее своей аудитории европейский взгляд на мировые новости на 12 языках, включая 9 самостоятельных телеканалов. В команде — 500 журналистов.

Euronews транслируется в 400 миллионов домохозяйств в 160 странах. Это новостной канал с крупнейшей зрительской аудиторией в континентальной Европе.

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