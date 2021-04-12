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В Беларуси отключили Euronews. «Никакой политической подоплеки»?

12.04.2021 12:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Утром 12 апреля многие белорусы, которые привыкли начинать день с Euronews, не нашли канал на привычной кнопке. Что случилось, разбирались Naviny.by.

В Беларуси отключили Euronews. «Никакой политической подоплеки»?

 

«По независящим от нас причинам…»

О том, что придется освобождать кнопку Euronews, представители телесетей узнали в пятницу 9 апреля.

На сайте Минских телевизионных информационных сетей (МТИС) размещено такое объявление: «По независящим от нас причинам отсутствует сигнал телеканала Euronews». Как отмечается, 12 апреля у Euronews «закончился срок разрешения на вещание на территории Республики Беларусь, выдаваемого Министерством информации».

Аналогичное по сути сообщение появилось сегодня и на сайте медиасервиса ZALA, принадлежащего «Белтелекому». Cosmos telecom опубликовал схожую новость и принес извинения своим абонентам «за возможные неудобства».

На сайте и в соцсетях медиасервиса VOKA, принадлежащего телеком-оператору «А1 Беларусь», о прекращении вещания Euronews не сообщается, однако новостной канал исчез из сетки вещания.

 

Исправят нарушения — получат разрешение на вещание

Заместитель начальника управления электронных средств массовой информации и интернет-ресурсов Министерства информации Галина Гусакова сказала Naviny.by, что у телеканала Euronews закончился срок разрешения на распространение, которое, согласно законодательству, выдается на три года.

По словам Гусаковой, претензии к Euronews были связаны не с содержанием, а с замечаниями по рекламе со стороны МАРТ:

«Они не успели этого сделать, срок разрешения закончился, и пока телеканал исключен из списка иностранных средств массовой информации, которым разрешено распространение в Беларуси. Исправят нарушения — получат разрешение на вещание. Представители телеканала владеют информацией на этот счет».

«У нас одинаковый подход ко всем телеканалам. Здесь нет никакой политической подоплеки. Если бы были вопросы по соблюдению закона О средствах массовой информации, мы бы давным-давно вопрос закрыли. У нас есть определенные рычаги. Вопросы были у МАРТа, нарушения легко устранимы», — отметила Гусакова.

Представитель Министерства информации пояснила, что разрешение на вещание выдается на основе коллегиального решения ряда ведомств, в том числе Мининформа, Минздрава и МАРТа.

Гусакова пояснила, при условии устранения выявленных недочетов и подачи заявления потребуется «немногим более двух недель на то, чтобы Euronews начал снова вещать в Беларуси».

В МАРТе пока не ответили на вопрос, в чем суть претензий по рекламе к телеканалу.

 

Телеканал Euronews начал вещание 1 января 1993 года. Euronews — международное СМИ, предлагающее своей  аудитории европейский взгляд на мировые новости на 12 языках, включая 9 самостоятельных телеканалов. В команде — 500 журналистов.

Euronews транслируется в 400 миллионов домохозяйств в 160 странах. Это новостной канал с крупнейшей зрительской аудиторией в континентальной Европе.

 

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

 

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Теги: Новости
 
 
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С 12 апреля в Беларуси прекращено вещание канала «Euronews».
 
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