Эко-ярмарка КАРАНI KIРМАШ пройдет в Минске

Какой должна быть самобытная выставка продукции эко-мастеров? Ответ на этот вопрос готовит команда эко-ярмарки КАРАНI KIРМАШ, которая пройдет 16, 17, 18 апреля по адресу Октябрьская, 19.

КАРАНI KIРМАШ – пространство, где каждый сможет познакомиться с мастерами, создающими уникальную эко-продукцию, мастерами разнообразных практик телесного и духовного саморазвития, а также приобрести понравившиеся товары и воспользоваться уникальными услугами.

Организаторы KIРМАШ – команда DREVA – стремятся создать не просто комфортные условия для гостей и участников ярмарки, а превратить это событие в настоящий семейный праздник. Они позаботились о дизайнерском оформлении локаций и разнообразной программе активностей. Гостей ярмарки ожидают:

лекторий;

арт-галерея;

мастер-классы по hand-made;

живая музыка;

развлечения для детей;

чайная зона.

Посетив ярмарку, гости смогут приобрести самобытные творческие изделия и познакомиться с техниками их создания, узнать больше об оздоровлении тела и духа и полностью погрузиться в особенную атмосферу пространства КАРАНI.