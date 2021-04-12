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Эко-ярмарка КАРАНI KIРМАШ пройдет в Минске
Источник материала: БДГ
Какой должна быть самобытная выставка продукции эко-мастеров? Ответ на этот вопрос готовит команда эко-ярмарки КАРАНI KIРМАШ, которая пройдет 16, 17, 18 апреля по адресу Октябрьская, 19.
КАРАНI KIРМАШ – пространство, где каждый сможет познакомиться с мастерами, создающими уникальную эко-продукцию, мастерами разнообразных практик телесного и духовного саморазвития, а также приобрести понравившиеся товары и воспользоваться уникальными услугами.
Организаторы KIРМАШ – команда DREVA – стремятся создать не просто комфортные условия для гостей и участников ярмарки, а превратить это событие в настоящий семейный праздник. Они позаботились о дизайнерском оформлении локаций и разнообразной программе активностей. Гостей ярмарки ожидают:
Посетив ярмарку, гости смогут приобрести самобытные творческие изделия и познакомиться с техниками их создания, узнать больше об оздоровлении тела и духа и полностью погрузиться в особенную атмосферу пространства КАРАНI.
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Какой должна быть самобытная выставка продукции эко-мастеров? Ответ на этот вопрос готовит команда эко-ярмарки КАРАНI KIРМАШ, которая пройдет 16, 17, 18 апреля по адресу...
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