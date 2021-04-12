﻿ Белорусская легкоатлетка дисквалифицирована за употребление допинга. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусская легкоатлетка дисквалифицирована за употребление допинга

12.04.2021 13:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Легкоатлетка Екатерина Гнедько дисквалифицирована на четыре года за употребление запрещенного вещества, такая информация размещена на сайте НАДА, передает «Прессбол».


В ее крови обнаружено запрещенное вещество лигандрол (LGD-4033) — препарат для ускорения роста сухой мышечной массы и увеличения силовых показателей. Легкоатлетка специализировалась на спортивной ходьбе.

Результаты Гнедько аннулированы с 3 октября 2020 года. Срок дисквалификации отсчитывается с 12 февраля 2021 года и продлится по 11 февраля 2025 года.

Это то же вещество, за которое была наказана титулованная бегунья на 800 метров Марина Арзамасова.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такое же запрещенное вещество ранее обнаружили в крови у чемпионки мира и Европы бегуньи Марины Арзамасовой.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко улетит в Азербайджан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by