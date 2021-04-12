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Белорусская легкоатлетка дисквалифицирована за употребление допинга
Источник материала: Tut.by
Легкоатлетка Екатерина Гнедько дисквалифицирована на четыре года за употребление запрещенного вещества, такая информация размещена на сайте НАДА,
В ее крови обнаружено запрещенное вещество лигандрол (LGD-4033) — препарат для ускорения роста сухой мышечной массы и увеличения силовых показателей. Легкоатлетка специализировалась на спортивной ходьбе.
Результаты Гнедько аннулированы с 3 октября 2020 года. Срок дисквалификации отсчитывается с 12 февраля 2021 года и продлится по 11 февраля 2025 года.
Это то же вещество, за которое была наказана титулованная бегунья на 800 метров Марина Арзамасова.
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Такое же запрещенное вещество ранее обнаружили в крови у чемпионки мира и Европы бегуньи Марины Арзамасовой.
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