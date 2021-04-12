Прокоповича лишили последней должности









euroradio.fm Собрание акционеров банка состоялось в конце марта. Тогда же был обновлён состав наблюдательного совета, передает





Это была последняя официальная должность, которую занимал 78-летний строитель по образованию, но при этом "ветеран" белорусской монетарной политики.





Прокопович возглавлял наблюдательный совет БПС-Сбербанка с 2015 года. Туда он был назначен после отставки с поста вице-премьера. Новым главой наблюдательного совета выбран Тимур Козинцев — старший вице-президент Сбербанка, акционера БПС-Сбербанка с долей в 98,43%.





Национальный банк Прокопович возглавлял с 1998 по 2011 год. На время его руководства регулятором пришлась деноминация, крупный финансовый кризис и две девальвации.





В разное время Прокопович также работал помощником Лукашенко, в Администрации президента, депутатом, занимал должность в правительстве.